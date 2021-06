Umweltschutz: Wie grün ist das Unterallgäu?

In ihrer neuen Serie "Grünes Unterallgäu" beleuchtet die MZ, wie es im Unterallgäu um den Umweltschutz bestellt ist und gibt Tipps, was jeder selbst dazu beitragen kann.

Wie trennt man seinen Müll richtig? Wie schont man beim Putzen sowohl Umwelt als auch Geldbeutel? Was bedeutet es für einen Landwirt, auf "bio" umzustellen und wie viele Biolandwirte gibt es im Unterallgäu eigentlich? Und wie sieht es mit dem Anteil erneuerbarer Energien bei der Stromerzeugung im Unterallgäu aus? Diese und viele weitere Fragen will die Serie "Grünes Unterallgäu beantworten. Außerdem gibt es konkrete Tipps, was jeder einzelne tun kann, um die Umwelt zu schützen.

