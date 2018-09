vor 42 Min.

Skandale, Erotik – und eine entsetzte Schlossherrin

Die neue Ausstellung „Skandal im Schloss“ ist auch ein Zeichen gegen eine neu aufkeimende Prüderie

Von Thessy Glonner

Türkheim „Ich freue mich dass Sie trotz des skandalösen Titels den Mut hatten zu kommen“, so begrüßte die strahlende Organisatorin Isolde Egger die zahlreich erschienenen Vernissage-Gäste zur Ausstellung im Kleinen Schloss.

„Mauritia Febronia, die frühere Schlossherrin, würde sich wohl im Grabe umdrehen, wenn sie vom Skandal im Schloss erführe“, kommentierte Zweiter Bürgermeister Walter Fritsch in seiner Begrüßung, während er ein verschmitztes Lächeln nicht unterdrücken konnte und den Künstlern viel Erfolg wünschte.

„Ob es sich bei dieser Ausstellung tatsächlich um einen handfesten Skandal handelt, sei dahingestellt und darf gerne von Ihnen selbst beurteilt werden“, sagte Stephanie Unglert als Vertreterin des Förderkreises Türkheim und bedankte sich bei den Ausstellenden für deren Mut, ihre Kreativität, ihre Visionen und ihren Einsatz.

In ihrer äußert stimmigen Laudatio ging Egger nicht nur auf Moralvorstellungen von früher und heute ein, sondern gab „den fünf Künstlern dieser Skandalausstellung“ den ihnen gebührenden Rahmen. Die beeindruckenden, teilweise brisanten Werke von Gabi Dräger, Isolde Egger, Franz Epple, Benedikt Zint und Bernhard Jott Keller - in denen es außer um Erotik auch um Skandale in Politik, Wirtschaft, Sozialem und in der Umwelt geht - , schmücken jeweils einen eigenen Raum.

Nach Besichtigung des ausschließlich mit Isolde Egger-Werken dekorierten „Shunga-Kabinetts“, zu dem der „Zugang erst ab 18 Jahren“ erlaubt ist, flüsterte Besucherin Irmgard Albrecht aus Bad Wörishofen: „Ganz schön erotisch…“ Die ehemalige Vize-Landrätin Heidi Zacher aus Türkheim fand die Ausstellung „provokant und gleichzeitig großartig, weil es zum Denken anregt und weil ich nach vorn schaue, denn manches in der Kunst wird erst später erkannt.“ „Skurril und mal was anderes“ meinte Peter Immel aus Türkheim mit Sicht auf eine Zeit, in der „leicht bekleidete Damen kein Skandal mehr sind“.

„Mit der Ausstellung meiner Shunga-Bilder möchte ich auf die in letzter Zeit aufkeimende Prüderie mit der Forderung von Abhängung und Verhüllen von Kunstwerken anspielen“, erklärte Egger den erotischen Teil ihrer umfangreichen Werke. Als Einlage ganz spezieller Art hatte sie einen „Künstler für Künstler“ engagiert.

Der unter anderem mit dem Kollegenpreis des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) Schwaben Süd ausgezeichnete Stephan Rustige brachte die Gäste mit seiner experimentellen, expressiven Performance als „Schamane aus dem Allgäu“ zum Staunen. Auch das muss man sich schließlich erst einmal trauen: Im „frischgestrichenen Anzug“ mit dem Staubsauger ins Horn zu blasen und gleichzeitig „Jenseits der Stille“ mit „verknoteter Seele“ und „Hirnleere“ auf Sinnsuche zu gehen.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist noch geöffnet am Samstag, 29. und Sonntag, 30. September, sowie am Mittwoch, 3. Oktober (Feiertag) und am Samstag, 6. Und Sonntag, 7. Oktober, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Am Mittwoch, 3. Oktober, um 15 Uhr auch mit Führung.

