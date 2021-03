08:00 Uhr

So attraktiv soll die Ausbildung zum Erzieher werden

Um den Beruf für junge Leute attraktiver zu machen, werden zwei wichtige Rahmenbedingungen geändert. Auch an der Fachakademie in Kaufbeuren.

Erzieher werden händeringend gesucht. Um den Beruf für junge Leute attraktiver zu machen, gibt es künftig mehr Geld und die Ausbildungszeit wird verkürzt. Bis in Memmingen wohl 2022 eine eigene Fachakademie an den Start geht, ist für Unterallgäuer die Fachakademie in Kaufbeuren die erste Adresse.

Die Leiterin der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik in Kaufbeuren, Beate Fröhlich, sagt: „Die Schwierigkeit vieler Einrichtungen gutes Personal zu finden, wird zunehmend spürbar.“ In Kaufbeuren werden seit sechs Jahren Erzieherinnen und Erzieher in enger Zusammenarbeit mit Praxiseinrichtungen ausgebildet. „Seit Bestehen der Schule hatten wir noch nie einen Studierenden ohne berufliche Perspektive verabschiedet.“ Nun wird die Ausbildung reformiert. Bisher wurden viele junge Menschen von der langen Ausbildungsdauer von fünf Jahren abgeschreckt. Das soll sich nun ändern. Je nach Einstiegsqualifikation verkürzt sich die Ausbildungszeit um ein beziehungsweise zwei Jahre, und das bereits ab Herbst 2021.

Ausbildungszeit verkürzt sich um ein beziehungsweise zwei Jahre

Bestehen bleibt die Ausbildungsmöglichkeit für Mittelschüler. Diese nehmen weiterhin den Weg über die Berufsfachschule für Kinderpflege. Nach erfolgreichem Berufsabschluss als staatlich anerkannte Kinderpfleger können sie die Ausbildung zur Erzieherin an der Fachakademie fortführen. Für junge Menschen mit Realschulabschluss gibt es künftig ein praxisnahes Sozialpädagogisches Einführungsjahr (SEJ). Interessierte suchen sich in einer Krippe, Kindergarten oder Hort einen Ausbildungsplatz. Besonders interessant ist die Erzieherausbildung für Bewerber mit Fachabitur, Abitur und für Quereinsteiger mit bereits abgeschlossener Berufsausbildung. Sie absolvieren die Ausbildung in nur drei Jahren.

Auch finanziell soll die Ausbildung attraktiver gestaltet werden

Die Ausbildung wird auch finanziell attraktiver. Während des neuen SEJ erhalten Interessierte eine Ausbildungsvergütung von rund 400 Euro pro Monat. Durch eine Änderung der BaföG-Regelung kommen für die Studienjahre im klassischen Modell an der Fachakademie elternunabhängig monatlich 900 Euro auf das Konto. Das Geld muss nicht mehr zurückbezahlt werden. Im Berufspraktikum erhalten die angehenden Erzieherinnen und Erzieher bereits 80 Prozent des Erziehergehalts. Die praxisintegrierte OptiPrax-Form sieht eine tariflich festgelegte Vergütung von durchschnittlich ca. 1200 Euro pro Monat vor. (mz)

