15.05.2019

Symphonische Sternstunden

Das Polizeiorchester Bayern erspielt in Bad Wörishofen 11856 Euro für einen guten Zweck

Von Marcus Barnstorf

Dieses Konzert im Bad Wörishofer Kurhaus war zweifelsohne das „bestbewachte“ Konzert des Jahres. Wer unter den Zuhörern war, durfte sich wirklich sicher fühlen. Mehrere Dutzend Polizeibeamte, ob in blauen Uniformen oder zivil, zeigten vor, während und nach dem Konzert Präsenz. Grund für die hohe Zahl der Schutzmänner und -frauen war aber nicht etwa ein umstrittenes Gastspiel sondern der Auftritt ihrer Kollegen vom Polizeiorchester Bayern.

Viele Interessierte, die auf Karten an der Abendkasse gehofft hatte, mussten enttäuscht den Heimweg antreten. Mit über 900 Zuhörern war der Kursaal voll, als der Generalmusikdirektor Professor Johann Mösenbichler an sein Dirigentenpult trat.

Und die Besucher, die sich frühzeitig um eine der begehrten kostenlosen Tickets bemüht hatten, wurden an diesem Abend nicht enttäuscht. Mösenbichler und seine 45 studierten Instrumentalisten zauberten wahre Klangerlebnisse. Besonders bemerkenswert war Francis McBeth „Of Sailors and Whales“, ein 18-minütiges Stück in fünf Sätzen, das dem symphonischen Blasorchester alles abverlangte. Nicht nur, dass Moderator Peter Seufert das Publikum gekonnt auf die Szenen einstimmte, bei „Father Mapple“ sangen die Musiker auch ein Kirchenlied. Für weitere Höhepunkte sorgten die beiden Soli von Martin Ehlich an der Trompete und Tobias Epp am Euphonium. Für Epp war es eine Rückkehr zu seinen musikalischen Anfängen. Der Wiedergeltinger gab in jungen Jahren mit der Bad Wörishofer Jugendkapelle im Kursaal sein Debüt. Passend zum Muttertag widmete der erste Euphonist, der seit Mitte 2015 beim Polizeiorchester Bayern angestellt ist, sein Solo „For a Flower“ auch seiner Mama, die im Publikum saß. Der offizielle Teil des Benefizkonzerts zugunsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks (BR) endete mit Thilo Wolfs „Sternstundenlied“. BR-Moderatorin Ulla Müller gab anschließend freimütig zu, dass sie bei diesem Beitrag die ein oder andere Träne verdrückt habe. Die Landsbergerin erinnerte sich wohl unter anderem an einen Besuch im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, das ebenso wie viele andere Kinderprojekte in den vergangenen 26 Jahren finanzielle Unterstützung von Sternstunden bekam.

Die Konzertbesucher honorierten den zweistündigen Auftritt des Polizeiorchesters Bayern nicht nur mit stehendem Applaus sondern auch in Form von Geldscheinen und Münzen.

Neben Spenden der Bad Wörishofer Stadträte in Höhe von 2500 Euro und des Veteranen- und Soldatenvereins Wiedergeltingen (1000 Euro) sammelten die Polizisten 8356 Euro für den guten Zweck. Werner Strößner, Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zeigte sich gemeinsam mit Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka über das Ergebnis äußerst erfreut. Es sei auch gelungen, die Polizei auf eine andere Art zu erleben, so Strößner.

Themen Folgen