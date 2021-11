Alte Bebauungspläne werden zum Problem in Türkheim

Immer mehr Bauwillige wollen zwei Vollgeschosse für ihr neues Traumhaus. Was tun, wenn ein gültiger Bebauungsplan das eigentlich nicht zulässt?

Mit einem wiederkehrenden Problem sahen sich die Mitglieder des Bauausschusses konfrontiert: Bauanträge für Neubauten in Gebieten, die schon vor längerer Zeit bebaut wurden. In den Bebauungsplänen war damals in der Regel eine Bauweise mit 1,5 Geschossen vorgesehen. Dies entspreche nicht mehr dem Stil der Zeit, sagte Lothar Rogg vom Bauamt bei der Vorlage einer Bauvoranfrage im Bauausschuss. Immer mehr Bauwillige möchten heute zweigeschossig, oft im sogenannten „Toskanastil“, bauen.

Auch Türkheims Bürgermeister Kähler ahnt, dass neue Bauformen und alte Bebauungspläne das Rathaus noch oft beschäftigen werden

In diesem Falle ging es um ein unbebautes Grundstück im Lerchenweg. Rogg erklärte, dass die Wohnbebauung im Lerchenweg aus den 1960er Jahren stamme. Hier sei der Bebauungsplan vor 15 Jahren aufgehoben worden. Die Bestandsgebäude seien alle wie damals üblich und gewollt mit 1,5 Geschossen entstanden. Das jetzt vorliegende Bauvorhaben befinde sich im Innenbereich und müsse sich nach den Vorschriften in die Umgebungsbebauung einfügen.

Wie Rogg weiter erklärte, stelle die geplante Firsthöhe von 7,2 Metern kein Problem dar, allerdings werde bei zwei Vollgeschossen die Wandhöhe der Umgebungsbebauung überschritten. Das geplante Haus habe die Maße sechs Meter Wandhöhe, Satteldach mit 18 Grad Dachneigung und 7,2 Meter Firsthöhe.

Christian Kähler

Bürgermeister Christian Kähler sagte zu Beginn der Aussprache, dass man sich mit diesem Thema in Zukunft verstärkt beschäftigen werden müsse. Nach seiner Meinung füge sich dieses Haus in die Struktur der Umgebung ein. Außerdem liege die Zustimmung der Nachbarn vor.

Ähnlich bewertete Agnes Sell (SPD) den Sachverhalt. Grundflächenzahl (GRZ) und Geschoßflächenzahl (GFZ) würden eingehalten. Dem Landratsamt bleibe gar nichts anderes übrig, als dem Bauvorhaben zuzustimmen. Peter Ostler von der Wählervereinigung wehrte sich jedoch dagegen, sich mit dem Argument „die Nachbarn hätten unterschrieben“, unter Druck setzen zu lassen. An die Adresse seiner Gemeinderatskolleginnen und -kollegen meinte er, dass es der Bauausschuss sei, der eine Entscheidung zu treffen habe.

Bürgermeister Kähler hatte noch ein anderes Argument. Die öffentliche Hand habe die Aufgabe, Wohnraum zu schaffen, es gehe um Nachverdichtung und den Flächenfraß zu verhindern, dies gehe nur mit höherer Bauweise. Schließlich beschied der Bauausschuss die Anfrage mit einer Gegenstimme positiv.

Auf der Tagesordnung standen zudem einige Anfragen für Gewerbeprojekte. Auf dem Grundstück Schützenstraße 10 sollen ein Umschlagplatz samt Lagerhalle für nicht gefährliche Abfälle entstehen. Wie Rogg erklärte, diene die Halle der windgeschützten Unterbringung von Gelben Säcken. Die Halle soll 34 Meter lang, 14 Meter breit und das Dach eine Firsthöhe von 14 Metern bekommen. Der Ausschuss erteilte einstimmig die Befreiung hinsichtlich der Überschreitung der Baugrenze im nördlichen Grundstücksbereich.

Auf dem Grundstück der Lindauer Straße 1 sollen eine Lagerhalle für Sportartikel (750 Quadratmeter), Büroräume (110) und im Obergeschoß eine Betriebsleiterwohnung entstehen. Das Vorhaben sieht einen zweigeschossigen Baukörper mit Satteldach (15 Grad) vor. Laut Rogg entspreche das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Der Ausschuss erteilte grünes Licht inklusive der Ausnahme für die Betriebsleiterwohnung.

Die Firma Kutter erhielt die Zustimmung zur Errichtung einer überdachten Schüttguthalle auf dem eigenen Grundstück in der Augsburger Straße 55. Marktbaumeister Christian Schinnagel hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass das Unternehmen wegen einer neuen Verordnung Zuschlagstoffe trocken lagern müsse.

Die Türkheimer Golferinnen und Golfer wollen eine Abschlaghütte bauen

Auf dem Golfplatz soll eine Abschlaghütte in Holzbau auf der Golf-Driving-Range errichtet werden. Damit können die Sportler auch bei Wind und Regen ihrem Hobby nachgehen. Agnes Sell hatte in der Diskussion auf die exponierte Lage hingewiesen und davor gewarnt, dass alles zugepflastert werde. Auf der anderen Seite hatte die Verwaltung im Vorbericht festgestellt, dass es sich um ein sogenanntes „privilegiertes Bauvorhaben“ im landwirtschaftlichen Bereich handele.

Eine längere Debatte hatte der Neubau einer Garage in der Aggensteinstraße 6 ausgelöst. Hier entsteht östlich des Wohnhauses mit einem Abstand von 0,55 Meter zum öffentlichen Grund eine Doppelgarage. Die Garagen können nur indirekt angefahren werden. Das Vorhaben kollidiert damit mit der Garagensatzung des Marktes. Da in unmittelbarer Nähe ein ähnlicher Fall mit 1,5 Meter Abstand genehmigt wurde, glaubte der Bauherr, dass auch er so bauen könne. Er verwies weiter darauf, dass er aufgrund der Größe des Hofraumes direkt auf die Aggensteinstraße fahren könne.

So sahen es die meisten Räte auch. Das Sichtdreieck sei gegeben. Allerdings soll ein Teil der Baugrenze begrünt werden. Die Befreiung von der Stellplatzsatzung wurde erteilt.

Von der Diskussion ausgeschlossen wurde Marktrat Christian Schreiber, der auf dem Grundstück Angerstraße 69 vorübergehend einen Imbissbus mit bis zu 14 Sitzplätzen installieren möchte. Danach soll das Grundstück einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Gemeinderätin Anna-Kristin Josten verwies in der Diskussion darauf, dass es für dieses Grundstück zwei Bewerber gegeben habe. Der andere hätte das Grundstück sofort dringend benötigt.

Kähler verwies auf die üblichen Modalitäten in Türkheim, nämlich eine Drei-Jahresfrist bis zum Baubeginn und eine Fünf-Jahresfrist zur Fertigstellung. Gegen zwei Stimmen wurde der Nutzungsänderung zugestimmt.