Arbeitslosenquote im Unterallgäu liegt bei 1,9 Prozent

Trotz momentan positiver Zahlen rechnen die Experten aber damit, dass es im Winter mehr Kurzarbeit gibt.

„Die Arbeitsmarktzahlen im November sind noch deutlich von dem starken wirtschaftlichen Aufschwung der Allgäuer Wirtschaft seit dem Frühsommer geprägt“, erklärt Maria Amtmann, Chefin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Zwar habe die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt im Vergleich zum Vormonat leicht zugenommen, aber der Anstieg der Arbeitslosenzahl um 0,8 Prozent sei sehr moderat und niedriger als in den letzten Jahren. „Erstmals seit Pandemiebeginn liegt die Arbeitslosenquote dieses Monats im Gesamtagenturbezirk mit 2,4 Prozent gleichauf mit der Quote des Vor-Corona-Novembers 2019“, so Amtmann. Die aktuell wieder eingetretenen Corona-Beschränkungen schlügen sich derzeit bei den Arbeitslosenzahlen noch nicht nieder, könnten jedoch wieder zu einer verstärkten Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes in den kommenden Wochen führen.

Die Quote im Unterallgäu gehört zu den zehn niedrigsten in Deutschland

Für den Landkreis Unterallgäu meldet die Agentur für Arbeit eine Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent. 1591 Menschen hatten keinen Job. Damit ist die Arbeitslosenquote des Unterallgäus weiterhin unter den zehn niedrigsten in ganz Deutschland.

Im Bereich Mindelheim hat ich die Arbeitslosigkeit von Oktober auf November um 27 auf 877 Personen verringert. Das waren 184 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im November 2,1 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 2,6 Prozent. Dabei meldeten sich 226 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 42 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 255 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–32). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2896 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 456 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 3090 Abmeldungen von Arbeitslosen (–35).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im November um 25 Stellen auf 847 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 213 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im November 172 neue Arbeitsstellen, 37 mehr als vor einem Jahr.

Es wurden mehr freie Arbeitsstellen in der Region gemeldet

Seit Januar wurden bei der Agentur für Arbeit 1822 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 529.

Im November waren im Gesamtbezirk der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen 9222 Menschen arbeitslos gemeldet – 73 mehr als noch im Oktober. Dies entspricht einer Zunahme der Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt damit die normale saison- und witterungsbedingte Zunahme der Arbeitslosigkeit im November in diesem Jahr deutlich geringer aus. (mz)