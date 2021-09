Unterallgäu

vor 17 Min.

Damit Krebspatienten im Unterallgäu nicht warten müssen

Millionenschweres Gerät: Dr. Carsten Fels (links) und Andreas Batsios, beides Fachärzte für Strahlentherapie in Memmingen, stehen am Linearbeschleuniger, also dem Bestrahlungsgerät. Das soll in einigen Monaten gegen ein neues, moderneres Gerät ausgetauscht werden.

Plus Die einzige Praxis für Strahlentherapie im Unterallgäu ist im Krankenhaus Memmingen untergebracht. Durch diese Nähe ist die Zusammenarbeit schnell und effektiv. Mit Blick auf den bevorstehenden Klinik-Umzug hat auch die Praxis auch Pläne

Von Andreas Berger

Damit Krebspatientinnen und -patienten in Memmingen, im Unterallgäu und in der Umgebung gut behandelt werden können, ist es wichtig, dass die Praxis für Strahlentherapie in der Nähe des Klinikums angesiedelt ist. Kurze Wege, schnelle Absprachen zwischen den Ärzten, weniger Wartezeit für Patienten. Was aber passiert, wenn das Memminger Krankenhaus bis 2030 an den neuen Standort zieht? Theoretisch müsste die Strahlentherapie nicht mitgehen, sondern könnte sich an einem anderen Ort niederlassen, da sie eigenständig ist und nicht zum Klinikum gehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .