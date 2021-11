Darf man die Adventsdeko einfach im Wald sammeln?

Plus Was und wie viel man für die Weihnachtsdeko aus dem Wald mitnehmen darf, erklärt der Mindelheimer Stadtförster Emanuel Hieke.

Gerade vor und im Advent übt der Wald auf viele Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer eine enorme Anziehungskraft aus. Schließlich soll zuhause alles hübsch weihnachtlich dekoriert werden. Und was läge da näher, als sich einfach im Wald zu bedienen und bei einem Spaziergang Tannengrün, Zapfen und Moos mitzunehmen? Doch ist das auch erlaubt? Der Mindelheimer Stadtförster Emanuel Hieke klärt auf.