Den Unterallgäuer Wald im Blick

Plus Für den Wald, der dem Landkreis Unterallgäu gehört, wurde ein neuer „Wirtschaftsplan“ erstellt. Er umfasst alle Maßnahmen, die in den nächsten 20 Jahren dort anstehen - und das sind jede Menge.

Der Landkreis Unterallgäu gehört mit seinen 65 Hektar Wald zu den mittelgroßen kommunalen Waldbesitzern. Verteilt über den Landkreis gibt es viele kleine, aber interessante und wertvolle Waldstücke, für die nun ein neuer „Wirtschaftsplan“ erstellt wurde. Ganz schön dick ist der Ordner, denn für jedes Stückchen Wald ist auf einer Din-A4-Seite festgehalten, welche konkrete Maßnahmen in den nächsten 20 Jahren dort anstehen.