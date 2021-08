Stressige Getreideernte im Unterallgäu

Plus Wegen anhaltender Nässe blieb den Unterallgäuer Bauern nur wenig Zeit für die Getreideernte. Die war durchschnittlich und doch gibt es Grund zur Freude.

Der durchwachsene Sommer mit immer wieder starken Regenfällen hat der Getreideernte im Unterallgäu offenbar nicht nachhaltig geschadet. Wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf Anfrage mitteilt, fallen die Erträge bei Wintergerste und Winterweizen heuer durchschnittlich aus. Allerdings waren sie in den Vorjahren besonders hoch ausgefallen. Und dennoch können sich Landwirte freuen.