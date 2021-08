Urlauber lassen Inzidenz im Unterallgäu steigen

Plus Das Unterallgäu hat am Sonntag eine Inzidenz von 49,5 erreicht. Laut Landratsamt lassen vor allem Urlauber die Corona-Zahlen steigen - besonders aus einem Land.

Stetig nach oben steigen derzeit deutschlandweit die Corona-Inzidenzwerte, auch im Unterallgäu. Dort stand die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 49,5. Doch woran liegt das?