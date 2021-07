Wie Bauern das Klima schützen und Geld sparen können

Unterallgäuer Berufsschüler zeigen einem Landwirt in Oberneufnach, wie er auf seinem Hof weniger Strom verbraucht.

Seit Frühjahr vergangenen Jahres darf sich die Staatliche Berufsschule Mindelheim offiziell „Klimaschule“ nennen. Sie ist die erste berufliche Bildungseinrichtung in Süddeutschland, die diesen Titel führen darf. Nun haben Schülerinnen und Schüler im Fachbereich Landwirtschaft einen Energiecheck auf einem landwirtschaftlichen Betrieb vorgenommen. Auf einem Bauernhof in Oberneufnach konnten sie ganz konkret aufzeigen, wo ein Landwirt bares Geld sparen kann.

Im Unterricht hatten die Schülerinnen und Schüler des Berufsgrundschuljahres Landwirtschaft schon viel über Energieeinsparungen gelernt. Nun ging es für sie an die Praxis – und zwar auf dem Bio-Bauernhof Dietmaier in Oberneufnach.

Im Stall kann man die alte Vakuumpumpe durch ein neues frequenzgesteuertes Modell ersetzen und so Strom sparen

Da ist zum Beispiel die Biogasanlage. Bei ihr lässt sich durch den Einbau eines energieeffizienteren Rührwerks Strom sparen. Im Milchviehstall bietet sich bei der Melktechnik an, die alte Vakuumpumpe durch ein neues frequenzgesteuertes und somit stromsparenderes Modell zu ersetzen. Milchvorkühler im Milchviehstall und neue Ventilatoren in den Hühnerställen sind weitere Optimierungsmöglichkeiten, die auf dem Hof umsetzbar sind.

Neben den Lehrkräften Hanne Thorwart, Stefan Lutzenberger und Johannes Goldstein begleitete Konrad Gruber die Schülerinnen und Schüler auf den Hof. Gruber arbeitet am Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Kempten und ist Experte für Energieeinsparung.

Er wies auf eine Heutrocknungshalle hin, die in den nächsten Jahren auf dem Betrieb Dietmaier in Oberneufnach gebaut werden soll und wie sie energieeffizient betrieben werden kann. Eine Möglichkeit wäre etwa, sie durch Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher mit Strom zu versorgen und Wärme aus der Biogasanlage zu nutzen. Besprochen wurde auch die Umstellung auf einen E-Hoflader sowie diverse Fördermöglichkeiten zu allen Maßnahmen.

Die kostenlose Energieberatung für Landwirte läuft in diesem Jahr aus

Bei dem Besuch der Schülerinnen und Schüler sei deutlich geworden, dass Stromsparen Geldsparen bedeutet. Bei einem Strompreis von rund 30 Cent pro Kilowattstunde sollte man sich überlegen, auf stromsparendere Technik oder Eigenstromversorgung mittels PV oder Biogas umzusteigen, riet Gruber. Auch in Hinblick auf den Klimawandel werde ein Wechsel auf erneuerbare Energien immer sinnvoller, da Landwirte ja in besonderem Maße von Hitze und Starkregen betroffen sind.

Das Projekt, in dessen Rahmen Konrad Gruber vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten kostenlose Energieberatungen für Landwirte anbieten konnte, läuft in diesem Jahr aus. Energieberater können zwar auch in Zukunft zurate gezogen werden, dann aber kostenpflichtig. (mz)