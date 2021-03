14:01 Uhr

Unterallgäuer Gesundheitsamt: „Britische Corona-Mutation ist auf dem Vormarsch“

Plus Der Unterallgäuer Gesundheitsamtsleiter Dr. Ludwig Walters spricht im Interview über Schnelltests, die Virus-Verbreitung und die häufigsten Corona-Varianten in der Region.

Von Simone Härtle

Die Inzidenzwerte im Allgäu steigen wieder, die Gesundheitsämter haben alle Hände voll zu tun. Dr. Ludwig Walters, Leiter der Gesundheitsämter im Ober- und Unterallgäu, spricht über die Arbeit der Behörden und warum es so wichtig ist, die Virus-Mutationen im Auge zu behalten.

Was ist in Sachen Corona derzeit die größte Baustelle?

Walters: Wir haben nicht eine große, sondern sehr viele kleine Baustellen. Auch im Oberallgäu steigen die Inzidenzwerte, wir haben aber keinen großen Hotspot, sondern einzelne Fälle in verschiedenen Kindergärten, Schulen, Firmen und Betrieben. Zurzeit sind vor allem viele junge Menschen betroffen, unter denen sich das Virus verbreitet. Was uns Hoffnung macht: Die Impfungen scheinen einen positiven Effekt zu zeigen, in Pflegeeinrichtungen gibt es kaum Infizierte.

Ist es noch möglich, die Kontakte nachzuverfolgen?

Walters: Ja, wir tun dabei stets unser Bestes. Die Verfolgung der Kontakte macht uns derzeit wieder mehr Arbeit, das ist auch durch die schrittweisen Öffnungen bedingt. Im harten Lockdown hatten die meisten positiv Getesteten zwei oder drei Kontakte, jetzt sind es oft weitaus mehr. Hat sich beispielsweise eine Erzieherin oder ein Lehrer angesteckt, müssen die Kollegen und dazu noch eine größere Zahl Kinder berücksichtigt werden. Um dies überhaupt so gut zu schaffen, haben wir uns im Oberallgäu strategisch aufgestellt. Es gibt unter anderem vier Ermittler-Teams, deren Größe wir dem Infektionsgeschehen flexibel und rasch anpassen können. Ein Team kann aus über zehn Mitarbeitern bestehen, momentan sind es im Schnitt etwa fünf Personen.

Welche Rolle spielen die Virus-Mutationen in der Region?

Walters: Ein positiver PCR-Test wird mittlerweile immer auf das Vorliegen von Mutationen untersucht und es zeigt sich: Die britische Mutation ist auf dem Vormarsch. Sie ist dabei, den Wildtyp zu verdrängen. In Deutschland liegt ihr Anteil schon bei über 50 Prozent. Im Oberallgäu wird die Mutation bei weit mehr als jedem zweiten positiv Getesteten nachgewiesen. Die südafrikanische bzw. brasilianische Variante gibt es hier dagegen nur in Einzelfällen.

Bei Corona-Mutationen gilt: Es überlebt die stärkere

Warum ist gerade die britische Mutation so „durchsetzungsfähig“?

Walters: Das Virus sucht sich seinen Lebensraum, das genetische Material verändert sich ständig. Manche Varianten können sich besser auf die Umwelt einstellen, andere weniger gut. Die britische Mutation kann sich offenbar sehr gut anpassen und leicht verbreiten. Das ist, wie man es im Biologieunterricht in der Schule einmal gelernt hat: das Überleben des Stärkeren.

Dr. Ludwig Walters leitet das Gesundheitsamt im Unterallgäu.

Ist es überhaupt noch sinnvoll, immer auf Mutationen zu testen, wenn die britische Variante ohnehin schon so extrem verbreitet ist?

Walters: Definitiv, auch wenn der Aufwand groß ist. Es ist wichtig, dass wir die Entwicklung und Verbreitung der verschiedenen Varianten kennen, um darauf reagieren zu können. Die Schutzmaßnahmen für die Bürger bleiben grundsätzlich die gleichen, zum Beispiel muss aber der Impfstoff angepasst werden. Außerdem sind die Bedingungen für eine Quarantäne etwas strenger, wenn eine Mutation im Spiel ist. Um die Situation im Auge zu behalten, wird bei einem positiven Ergebnis immer auf die bekannten Varianten getestet. Etwa fünf Prozent der Tests werden im Sinne einer Überwachung außerdem an Spezial-Labore geschickt, wo die Proben auf neue Varianten geprüft werden. So fällt es auf, wenn das Virus sich weiter verändert.

Schnelltests, Impfzentren, Testzentren. Wie schwierig ist es, neue politische Beschlüsse kurzfristig und zeitnah umzusetzen?

Walters: Das ist immer wieder Aufwand und Herausforderung und auch für uns manchmal mit Unsicherheiten verbunden. Gerade am Anfang fehlen oft noch Informationen und genaue Maßgaben. Wenn es schnell gehen muss, unterstützen uns Hilfsorganisationen und Rettungsdienste. Die Zusammenarbeit ist wirklich großartig, wir sind so eine Art große „Katastrophenschutz-Familie“. Sobald es neue Regelungen gibt, erleben wir außerdem jedes Mal eine Flut an Anfragen seitens der Bürger, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Da ist manchmal auch Geduld gefragt, wir wollen dem Bürger ja helfen und ihn beraten.

Sie leiten die Gesundheitsämter im Ober- und Unterallgäu. Zwei Behörden, ist das überhaupt machbar?

Walters: Das ist schon ein großer Spagat, ich versuche bestmöglich Dinge – auch aus der Ferne – zu regeln und bin auch immer wieder im Unterallgäu. Ich persönlich bin gerne mit Engagement und schon sehr viel Herzblut dabei. Meine Arbeitswoche hat seit einem Jahr allerdings auch sieben Tage und jeder Tag scheint zu kurz zu sein.

Lesen Sie auch:

Themen folgen