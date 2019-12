04:25 Uhr

Video: Wie war das mit dem Plätzchenbacken?

In unserer kleinen Serie, in der Kindergartenkinder einen Begriff aus ihrer Sicht erklären, geht es weiter mit dem Plätzchenbacken. Sehen Sie sich das Video an!

Sissi (3) und die fünfjährige Mia aus der Igelgruppe des Türkheimer Kindergartens „St. Josef“ und auch Emil (6) und die sechsjährige Lena wissen was in den Teig gehört, und dass der auch vor dem Backen schon ganz lecker schmeckt. Nur zuviel Teig darf man nicht essen,- das gibt Bauchweh. Welche Plätzchen den Kindern schmecken erklären sie in dem kleinen Video. Die musikalische Umrahmung des Films stammt von Sissi mit dem blauen Rehleinshirt und ist ziemlich lustig. Sie singt „Oh Tannenbaum“ in etwas abgewandelter Form.

Das wirklich sehenswerte Video finden Sie hier:

Was den Kindern des Kindergartens „St. Josef“ in Türkheim einfällt zum Thema „Plätzchenbacken“ erzählen sie in diesem Video. Video: Ulla Gutmann

