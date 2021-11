Warmisried

vor 33 Min.

Volkstrauertag: Dem Schicksal eines Warmisrieder Kriegsgefangenen auf der Spur

Sabine und Manfred Weiß haben sich viel Mühe gemacht, und die elfjährige russische Gefangenschaft von Dominikus aufgearbeitet. Eine Erinnerung an das Erlebte sind die 46 Postkarten. Aus allen Informationen hat Sabine Weiß ein kleines Buch erstellt.

Plus Dominikus Weiß kehrte 1953 als letzter Kriegsgefangener nach Warmisried zurück. Was er in der russischen Gefangenschaft erlebt hat, haben sein Sohn und dessen Frau nun erforscht.

Von Sabine Adelwarth

Es ist schwer, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wach zu halten: Die meisten Menschen, die den Krieg selbst erleben mussten, sind mittlerweile gestorben. Und als es noch die Möglichkeit gegeben hätte, über das Schreckliche zu sprechen, das damals passiert ist, konnten das viele nicht. Auch Dominikus Weiß aus Warmisried war so einer, der mit seiner Familie nie über den Krieg geredet hat. Doch 20 Jahre nach seinem Tod haben sich sein Sohn Manfred und seine Schwiegertochter auf Spurensuche begeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen