vor 57 Min.

Weihnachten geht weiter

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Unser Autor hat - nicht ganz freiwillig - dafür gesorgt, dass es in seinem Flur das ganze Jahr über weihnachtlich glitzert.

Von Ulf Lippmann

Jetzt ist Weihnachten endgültig vorbei. Am Wochenende habe ich Adventsdeko und Baumschmuck endlich vom Gästezimmer auf den Dachboden geräumt. Dort stand es schon seit einiger Zeit sorgsam verpackt in Kisten und Kästen. Doch ganz so einfach war es dann nicht, denn auf der Treppe zum Dachboden rutschte plötzlich eine Schachtel weg und fiel zu Boden. Glitzernde Glasglocken und viel Seidenpapier waren darin. Auf dem Boden sah es jetzt aus wie Schneegestöber mit Glitzer-Effekten. Tausende winzige Scherben und weiße Schneeberge aus Papier hatten durchaus dekorativen Wert, mussten aber trotzdem weichen. Aber selbst sorgsamstes Saugen beseitigte nicht alle Glassplitter. In den Schlingen des Teppichs glitzert es weiter und so ist auf meinem Flur immer noch ein bisschen Weihnachten.

