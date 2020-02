vor 38 Min.

Wenn Lehrer angegriffen werden

Laut einer bundesweiten Studie soll Gewalt gegen Lehrer – in welcher Form auch immer – zunehmen. Schüler mobben Lehrer. Auch bei uns im Landkreis Dillingen gibt es Vorfälle, bei denen sogar die Polizei unterstützend mitwirkt. Dass unsere Pädagogen aber Angst vor ihren Schülern hätten, das bestätigte kein gefragter Schulleiter.

Immer wieder kommt es auch im Unterallgäu zu verbalen und körperlichen Angriffen. Warum sich Pädagogen alleingelassen fühlen.

Lehrer werden immer häufiger Opfer von verbaler und körperlicher Gewalt. Zunehmend sind es Beleidigungen, üble Nachreden, Verleumdungen, verbale Übergriffe durch Eltern und Schüler. Das sagt ein Kenner der Verhältnisse aus dem Unterallgäu. In höheren Klassen kommt es hin und wieder sogar zu körperlichen Angriffen gegen Lehrkräfte, die allerdings nicht in jedem Fall polizeibekannt werden.

Das Thema treibt den Landesverband des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes BLLV seit Jahren um. Wie groß das Problem tatsächlich ist, ist unklar. Eine genaue Datenerhebung fordert der Lehrerverband bereits seit Jahren. Im Unterallgäu treibt so manchen Schulleiter und manches BLLV-Vorstandsmitglied die Sorge um, eine öffentliche Debatte könnte die eigene Schule in ein schlechtes Licht rücken. Also hält man sich öffentlich mit Äußerungen lieber zurück. Eine Rolle spielt offenbar auch, dass betroffene Lehrer berufliche Nachteile fürchten, wenn sie sich äußern.

Beim Lehrerverband suchen viele Hilfe

Viele Lehrkräfte fühlen sich alleingelassen. Sie suchen Hilfe beim BLLV. Auf schwäbischer Ebene suchen Lehrerinnen und Lehrer täglich um Rat und Hilfe nach und bitten um rechtlichen Beistand.

Grundsätzlich möchte der BLLV: Gewalt gegen Lehrer müsse vom Dienstherrn konsequenter entgegengetreten werden. Es müsse auch im Bildungsbereich in Bayern Statistiken über Gewalttaten geben. Der Landesverband fordert ein Ende der Tabuisierung. Als sich die MZ vor Wochen unter Vorstandsmitgliedern des BLLV umgehört hatte, mochte sich allerdings niemand äußern.

Die Praxis sieht häufig wie folgt aus, wenn Lehrer psychische oder physische Gewalt erleiden müssen: Elterngespräche, Ordnungsmaßnahmen der Schule, Runde Tische an Schulen, Einschaltung von Schulamt und Schulberatung, Anzeigen bei der Polizei, Eltern kommen mit Rechtsanwalt – Lehrkraft bekommt vom BLLV auch Rechtsanwalt zur Seite gestellt. Manche Lehrer würden sich auch wünschen, dass die Staatsanwaltschaft Anzeigen konsequenter verfolgt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West waren im Jahr 2015 ein Lehrer und 43 Schüler angezeigt worden. 2016 waren es 31, 2017 gingen 29 Anzeigen ein, 2018 waren es 32 und eine ähnlich hohe Zahl im Vorjahr. Die Bandbreite reicht von der am häufigsten angezeigten Körperverletzung über Beleidigung, gefährliche und schwere Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung bis hin zu übler Nachrede. In der Statistik erfasst sind nicht nur Grund- und Mittelschulen, sondern auch alle anderen Schularten – und längst nicht alle Vorfälle. Denn oft wird die Polizei nicht eingeschaltet.

Rund 20 Prozent der Lehrer sind betroffen

In einer Umfrage hatte voriges Jahr jeder fünfte Lehrer angegeben, selbst schon einmal Opfer von Gewalt geworden zu sein. (jsto)

