Wie Grob Aircraft Corona trotzen will

Plus Nach einem kurzen Aufschwung ist bei Grob Aircraft ein Teil der Belegschaft in Kurzarbeit. Das plant der Flugzeugbauer aus Mattsies.

„Größtmögliche Vorsorge und Schutz der Mitarbeiter bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung aller überlebenswichtigen Maßnahmen für das Unternehmen“ so lautet gerade die Devise bei Grob Aircraft in Mattsies.

Die Firma spricht derzeit generell von einer „gesunden Auftragslage“. Unter den derzeit schwierigen Umständen bündelt das Unternehmen alle Kräfte, um den Betrieb der weltweiten Flugzeugflotten aufrechtzuerhalten und neue Aufträge umzusetzen. Da es dabei jedoch zwangsläufig zu Verzögerungen kommen wird, werden sich auch ausstehende Kundenzahlungen verzögern. Hier setzt das Unternehmen auf staatliche Hilfsmaßnahmen zur Überbrückung der Zahlungsverzögerungen.

Corona-Test-Kits für die Mitarbeiter von Grob Aircraft

Jetzt gilt es aber erst einmal, die Produktionsprozesse neu zu organisieren. Corona-Test-Kits wurden bestellt und stehen in Kürze zur Verfügung. Mitarbeiter, die nicht in der Produktion tätig sind, arbeiten von zuhause aus.

Mitarbeiter, die Symptome einer Infektion zeigen oder mit einem möglichen Fall in Kontakt stehen oder standen, werden umgehend mit allen Kollegen, mit denen sie persönlichen Kontakt hatten, zur Quarantäne nach Hause geschickt. Diese Vorsichtsmaßnahmen sind seit drei Wochen in Kraft. Trotzdem hat das Unternehmen einen positiv getesteten Fall zu verzeichnen. Der betroffene Mitarbeiter und alle gefährdeten Kollegen befinden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Rund 75 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

Auch Grob Aircraft bleibt nichts anderes übrig, als in den Krisenmodus umzuschalten, um die nächsten Monate zu überleben. Die Firma hat vor wenigen Tagen Kurzarbeit für knapp die Hälfte der rund 150 Angestellten eingeführt. (mz)

