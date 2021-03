vor 32 Min.

Wie die Firma Nussbaum in die Insolvenz geriet

Plus Erstmals wird klar, was zur Schieflage des Traditionsbetriebs in Bad Wörishofen geführt hat. Wird Nussbaum nun verkauft?

Von Helmut Bader

Einer der modernsten Unternehmen seiner Branche in Europa befindet sich in finanzieller Schieflage. Nun wird klarer, was zur überraschenden Insolvenz der Nußbaum Metallhandel GmbH in Bad Wörishofen geführt hat – und wie eine Zukunft der Firma aussehen könnte. Erst vor fünf Jahren hatte das Unternehmen einen neuen Firmensitz in Bad Wörishofen gebaut.

Erst vor fünf Jahren wurde der Firmensitz nach Bad Wörishofen verlegt

Das Insolvenzverfahren über die in Schieflage geratene Metallhandels- und -bearbeitungsfirma Nussbaum im Kneippstädter Gewerbegebiet wegen Zahlungsunfähigkeit wurde zwischenzeitlich eröffnet. Erst vor fünf Jahren hatte das Unternehmen seinen Sitz von Kaufbeuren nach Bad Wörishofen verlegt und war dort mit großen Hoffnungen an den Start gegangen. Doch davon ist im Augenblick nicht mehr die Rede. Wie unsere Redaktion erstmals berichtete, musste Nussbaum Ende 2020 Insolvenz anmelden. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Konrad Menz aus Ulmer bestellt.

Nun wurden die Insolvenzgläubiger aufgefordert, ihre Forderungen anzumelden. Insolvenzverwalter Konrad Menz sagte unserer Redaktion, dass der Sanierungsprozess für Nussbaum derweil bereits vorangetrieben werde. Er selbst sehe gute Chancen, die Firma insgesamt zu erhalten.

Der Insolvenzverwalter hofft auf wichtige Entscheidungen noch im März

Dies ist sicher eine gute Nachricht für die Angestellten. Menz bezeichnet die Firma als eine der modernsten Metall-Schneidezentren in Europa. Deshalb gebe es auch Interessenten für eine Übernahme, was die Arbeitsplätze sichern würde. Esgebe interessante Gespräche und Verhandlungen liefen bereits. Details dazu wollte Menz zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht öffentlich machen. Er macht aber deutlich, dass es nun auch schnell gehen könnte. Bereits in der zweiten März-Hälfte könnten wegweisende Entscheidungen fallen, glaubt der Insolvenzverwalter.

Auch langjährige Mitarbeiter werden eingebunden, um die Wörishofer Firma zu retten

Der Betrieb der Firma Nussbaum läuft derweil unter der Führung der Insolvenzverwaltung in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern weiter. Vor allem langjährige Mitarbeiter seien dazu eingebunden, berichtet Menz.

Zur Insolvenz geführt hätten offensichtlich Probleme in der Geschäftsführung, nachdem sich Peter Nussbaum aus dem operativen Geschäft weitgehend zurückgezogen habe. Als er die Schieflage bemerkte, sei es bereits zu spät gewesen, um die Firma noch zu retten, berichtet der Insolvenzverwalter. Anscheinend sei zu sehr auf den Umsatz und zu wenig auf den Verdienst geschaut worden, so die Vermutung von Konrad Menz.

Die Firma Nussbaum besteht bereits seit 1954. Nussbaum ist Spezialist für hochwertige Metallhalbzeuge aus Kupfer und Kupferlegierungen, agiert weltweit und ist Zulieferer für die Herstellung von Hochleistungssteckersystemen in der Automobilindustrie, sowie für Elektro- und Kommunikationssysteme. Nussbaum beschäftigt laut Menz 22 Mitarbeiter. Bislang habe niemand entlassen werden müssen.

Lesen sie auch: Traditionsbetrieb Nussbaum aus Bad Wörishofen meldet Insolvenz an

Wörishofer Traditionsmarke Schwermer geht nach Sachsen-Anhalt