Wie umweltfreundlich sind Bio-Verpackungen wirklich?

Biomüllbeutel gehören auch in die Biotonne – könnte man meinen. Die Experten jedoch raten dringend von der Benutzung solcher Beutel ab. Denn in Kompostier- und Biogasanlagen sorgt das Material für Schwierigkeiten.

Zwei Experten von der Kommunalen Abfallwirtschaft erklären, warum viele Produkte aus Bio-Plastik längst nicht so gut sind wie ihr Ruf.

Von Sandra Baumberger

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Immer mehr Hersteller werben mit Verpackungen, die biologisch abbaubar oder kompostierbar sein sollen – und damit eine umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff-Verpackungen aller Art. Kein Wunder also, dass viele Verbraucher in bester Absicht zu diesen Produkten greifen. Doch die sind oft bei Weitem nicht so gut wie ihr Ruf, erklären Edgar Putz, der Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft am Landratsamt, und seine Kollegin Antonie Maisterl am Tag des Recyclings – und machen auf weitere Fallstricke aufmerksam.

Los geht es schon bei den Begriffen: Biologisch abbaubar heißt nämlich nicht automatisch, dass die Ausgangsmaterialien dieser Verpackung natürlichen Ursprungs sind: Zwar kann sie aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt sein, aber auch aus erdölbasierten Kunststoffen. Biologisch abbaubar bedeutet nur, dass Mikroorganismen das Material unter bestimmten Voraussetzungen zersetzen können. Das aber kann durchaus dauern: Eine Studie der Universität Plymouth hat beispielsweise gezeigt, dass sich biologisch-abbaubare Plastiktüten nicht schneller zersetzen als herkömmliche Tüten: Beide waren nach drei Jahren in der Erde noch so gut erhalten, dass man problemlos mit ihnen hätte einkaufen gehen können und auch im Meer hatten sich die Tüten nach dieser Zeit noch nicht zersetzt.

Kompostierbar sind viele der Verpackungen nur in der Theorie

Dann also kompostierbare Tüten oder Becher? Edgar Putz und Antonie Maisterl schütteln den Kopf. Die Bio-Kunststoffe aus Zuckerrohr, Mais oder auch Kartoffeln dürfen im Unterallgäu wie in vielen anderen Landkreisen nicht in die Bio-Mülltonne, erklären sie. Die Tüten und Becher verrotten zwar, für eine professionelle Kompostier- oder auch Biogasanlage aber viel zu langsam: Laut der entsprechenden EU-Norm müssen sie erst nach drei Monaten zu 90 Prozent abgebaut sein, doch so viel Zeit haben die Bakterien in der Kompostieranlage nicht: Der Kompost muss hier innerhalb weniger Wochen fertig sein.

Die Bio-Kunststoffe werden deshalb – wie auch in Vergärungsanlagen – als sogenannte Störstoffe aussortiert und landen in der Müllverbrennungsanlage. Denn auch im Gelben Sack sind sie nicht gern gesehen: Sie selbst sind nicht recycelbar und erschweren zusätzlich die Wiederwertung der übrigen Kunststoffe. „So ein Bio-Müllbeutel ist salopp gesagt nicht besser als eine Plastiktüte“, sagt Putz. Und selbst wenn man der vermeintlichen Bio-Tüte in der Kompostieranlage oder auch auf dem eigenen Kompost mehr Zeit gäbe, entstünde daraus kein wertvoller Humus. Denn die meisten Bio-Kunststoffe zerfallen nur zu Wasser und CO2. Hinzu kommt, dass sie eben nicht nur aus natürlichen Rohstoffen bestehen, sondern meist auch aus herkömmlichem Plastik. Und das ist auch dann noch längst nicht verschwunden, wenn es mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar ist. Mikroplastik lautet das Stichwort, das inzwischen schon viele mit der Verschmutzung der Meere in Verbindung bringen, dabei aber oft übersehen, das es längst auch in den heimischen Gewässern zu finden ist. „Das ist nicht weit weg, das haben wir vor unserer eigenen Haustür“, verdeutlicht Putz. Er empfiehlt deshalb, den Biomüll lieber in Zeitungspapier zu wickeln, gebrauchte Bäckertüten ohne Sichtfenster zu nutzen – oder gleich komplett auf die Verpackung zu verzichten und den Müll einfach in einem waschbaren Behälter zu sammeln.

Wer Müll vermeiden will, sollte zu Mehrwegbehältern greifen

Apropos Behälter: Die Pappschachteln, in denen inzwischen viele Restaurants oder Metzgereien Gerichte zum Mitnehmen anbieten, die sind aber doch bestimmt besser als Alu-Schalen? „Jein“, lautet die Antwort der Experten. Die Ökobilanz der beschichteten Pappe ist zwar besser als die des Aluminiums, das aber kann recycelt werden, die beschichtete Pappe dagegen nicht. Theoretisch könne sie zwar ins Altpapier, sagt Antonie Maisterl, doch Papierhersteller haben wenig Freude daran: In den Bottichen, in denen das Altpapier erst einmal gründlich eingeweicht wird, löst sich die beschichtete Pappe nicht schnell genug auf, sie muss abgefischt und schließlich im Restmüll entsorgt werden.

Die bessere Lösung sind deshalb auch im Fall der Pappschachteln Mehrwegbehälter, die künftig ab einer bestimmten Größe der Verkaufsstelle gesetzlich vorgeschrieben sind. „In diesem Bereich wird sich auf absehbare Zeit etwas bewegen“, glaubt Putz.

Auch im Unterallgäu ist der Müllberg mit 555 Kilo pro Kopf und Jahr immer noch zu hoch

Er und seine Kollegin würden sich wünschen, dass die Hersteller von Verpackungen nur noch Materialien verwenden dürften, die man gut recyclen kann – aktuell können nur knapp 16 Prozent des Kunststoffmülls als Ausgangsstoff für Neues dienen.

Außerdem sollten sie und auch die Verbraucher auf mehr Mehrweg setzen. „Wir müssen weg von dieser Kurzlebigkeit“, findet Putz. Dann könnten die Müllberge ein gutes Stück kleiner werden. Denn die sind mit rund 555 Kilo Müll pro Einwohner und Jahr auch im Landkreis Unterallgäu nach wie vor viel zu hoch.

