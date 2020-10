16:17 Uhr

Wörishofens Stadtrat heilt Missgeschick bei Tagungszentrum

Plus Ein Bauernhof in der Nähe von Bad Wörishofen erfährt eine neue Nutzung – allerdings ohne die notwendige Genehmigung. Die soll nun nachgeholt werden, mit einigem Aufwand, wie sich zeigt.

Von Markus Heinrich

Ein ehemaliger Bauernhof in Obergammenried darf wohl bald offiziell zum Tagungszentrum werden. Wirklich besonders daran ist die Tatsache, dass er es bereits längst ist. Die nötige Genehmigung dafür lag allerdings nicht vor.

Die Eigentümer hätten wohl aufgrund eines Missverständnisses die nötige Erlaubnis des Landratsamtes nicht eingeholt, erklärte Bernhard Oberstaller vom städtischen Bauamt damals, als das Thema im Dezember 2019 öffentlich behandelt wurde.

Im Internet waren bereits die Fotos des voll ausgebauten Gebäudes zu sehen

Im Internet waren bereits die Fotos der voll ausgebauten Räume zu sehen, was die anwesenden Mitglieder des Stadtrates erst durch eine entsprechende Nachfrage von Marion Böhmer-Kistler (CSU) erfuhren, die dem aktuellen Rat nicht mehr angehört.

Das Landratsamt hatte damals die Änderung des Flächennutzungsplans verlangt. Ohne diesen, so hieß es, gebe es in diesem Außenbereich keine Genehmigung. Die Stadt weist ein Sondergebiet für Tagungen aus. Das Verfahren ist mittlerweile in Gang. Die Pläne lagen aus, Fachstellen wurden beteiligt. Das Ergebnis war überschaubar. Es gebe keine Bedenken aus der Bürgerschaft, es liege zudem keine einzige Stellungnahme einer Fachstelle vor, die abgewogen werden müsse, berichtete Oberstaller dem Stadtrat. Auch in der Ratsrunde gab es keinen Diskussionsbedarf. Der nötige Beschluss fiel gegen eine Stimme.

An dem Bauernhof, so hatte es Oberstaller vor gut einem Jahr berichtet, war einst eine Biogasanlage in Betrieb, die immer wieder Probleme bereitet habe. 2003 sei das Areal dann bei einer Zwangsversteigerung verkauft worden. Die neuen Eigentümer beantragten nun eine Nutzungsänderung als Tagungs- und Seminarzentrum. Die Kosten für den Bebauungsplan, so hieß es damals, trage der Eigentümer.

