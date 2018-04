vor 53 Min.

Wörishofer wollen Kneipp groß feiern

Bürgerinitiative zum 200. Geburtstag des großen Wohltäters

Ein „besonderes und einmaliges Jubiläum“ steht in absehbarer Zeit an: So formulieren es Regine Glöckner und Marie Luise Ludl in ihrem Aufruf an die Bürger von Bad Wörishofen. Im Jahr 2021 jährt sich der Geburtstag von Sebastian Kneipp zum 200. Mal. Mit einer Bürgerinitiative wollen Glöckner und Ludl nun die Vorbereitungen für das Jubiläum anschieben. „Wir wollen nicht reden, sondern handeln“, sagt Glöckner. Es gehe dabei um Aktivitäten und Maßnahmen, mit denen die Bürger von Bad Wörishofen ihre Wertschätzung für Kneipp zum Ausdruck bringen können. Natürlich haben auch Glöckner und Ludl selbst schon einige Ideen. Diese wollen sie am Dienstag, 8. Mai, einer möglichst breiten Öffentlichkeit vorstellen. Das Infotreffen, aus dem die Gründungsversammlung der Bürgerinitiative werden könnte, beginnt um 19.30 Uhr im Gasthof Rössle in Bad Wörishofen. „Wir wollen zeigen, dass wir Kneipp leben“, sagt Glöckner. Man wolle sich „frei von politischen Gegebenheiten, überkonfessionell, praktisch, sympathisch und mit möglichst wenig Bürokratie für Kneipp stark machen.“ Wer mitmachen will, kann sich in der Stadt in Unterstützerlisten eintragen.

Die Aktion trägt bislang den Arbeitstitel „Bürgerinitiative Kneippjubiläum 2021“.

Glöckner hofft, dass sich möglichst viele Wörishofer dahinter versammeln und gemeinsam dafür sorgen, dass das große Jubiläum auch weit über Bad Wörishofen hinaus wahrgenommen wird. (m.he)

