vor 10 Min.

Zu viel Stress macht doof

Manfred Gittel (links) vom Organisationsteam „Gesundheitstage“ begrüßt den Referenten Franz Milz, der zum Thema „Kiss your life“ im Kurtheater sprach.

Der Unterallgäuer Arzt Franz Milz springt bei den Bad Wörishofer Gesundheitstagen für den erkrankten Stargast Werner Küstenmacher ein und empfiehlt seinen Zuhörern: „Kiss your life“

Auch im Alter noch fit und gesund an Körper und Geist – dies war die zentrale Botschaft beim Vortrag von Franz Milz bei den Gesundheitstagen in Bad Wörishofen. Der Arzt aus Bad Grönenbach war kurzfristig für seinen erkrankten Bekannten Werner „Tiki“ Küstenmacher eingesprungen.

Statt sich ständig Sorgen zu machen und die Gedanken immer wieder um dieselben Probleme kreisen zu lassen, empfahl Milz, sich mehr auf das Glück zu konzentrieren. „Glück ist gesund“, so Milz, der seine Ausführungen mit Forschungsergebnissen aus der Hirnforschung und seinen ganz persönlichen Erfahrungen aus der Praxis in anschaulicher Weise belegte.

Dabei betonte er immer wieder den ganzheitlichen Ansatz, den auch schon Kneipp erkannt hatte. „Keine körperliche Gesundheit ohne seelische Gesundheit“ zitierte er ein Titelthema des Deutschen Ärzteblattes. Milz empfahl, sich das Glück bewusst zu machen, sich jeden Tag zu fragen, welche Alltagsmomente Glücksgefühle hervorgerufen haben. „Glückshormone blockieren nachweislich Stresshormone.“ Es sei wichtig, seine persönliche Lebenseinstellung zu überprüfen, Risikofaktoren wie beispielsweise mangelnde Bewegung und ungesunde Ernährung und vor allem Stress in jeder Form so gut wie möglich zu meiden.

„Es ist erwiesen, dass nicht Alzheimer, sondern chronischer und schwerer Stress verblöden. Es sind nicht die Dinge, die mich unglücklich machen, sondern wie ich mit den Dingen umgehe.“ Milz lockerte seinen Vortrag durch praktische Atemübungen auf, die sich auch gut in den Alltag integrieren lassen und riet, immer wieder einmal inne zu halten, und sich kleine bewusste Atempausen zu gönnen. Hilfreich sei auch, sich mit belastenden Dingen in einem Tagebuch auseinanderzusetzen. Dies helfe bei der Bewältigung von Problemen und bringe Struktur in die Gedanken. Auch auf den negativen Einfluss von Umweltgiften ging Milz noch kurz ein und empfahl gesunde Ernährung und Fastentage zum Entgiften des Körpers. Wer nur einige seiner Ratschläge beherzige, könne auch im Alter noch „fit im Kopf und im Herzen glücklich“ sein. Das Wichtigste sei, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. (dok)