Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Mäuseplage, willkürliche Kontrollen: Vorwürfe zur Notunterkunft für Flüchtlinge

Plus Asylsuchende beklagen die Lebensbedingungen in der Notunterkunft Bad Wörishofen. Mäusekot auf Betten, Druck durch Kontrollen und ein Zutrittsverbot für Stadträte werden kritisiert.

Von Karin Donath

Angeblich gibt es Mäuse in der Unterkunft, ein Zutrittsverbot für Stadträte und ehrenamtlich Helfende und willkürliche Kabinenkontrollen. Diese Vorwürfe haben Bewohner der Asylunterkunft im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen im Gespräch mit Helfenden geäußert. Das Landratsamt nimmt nun Stellung.

Wie sind die Lebensumstände in der Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen? Dazu gab es zuletzt vermehrt Klagen. Als besonders unangenehm wird von Asylsuchenden die Tatsache empfunden, dass in dem ehemaligen Möbelhaus eine regelrechte Mäuseplage zu herrschen scheint. Lebensmittel und Kleider würden von den Tieren angenagt, außerdem sei der Kot der Mäuse sogar in den Betten zu finden. Angelika Beck, die in Bad Wörishofen ehrenamtlich Deutschkurse für Asylsuchende gibt, findet diese Situation untragbar. „Ich sehe hier vor allem auch eine erhebliche Gesundheitsgefahr!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen