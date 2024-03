Das sagen Allgäuer Klinikchefs zur Krankenhausreform

Wird es in zehn Jahren noch alle Krankenhäuser im Allgäu geben? Das sagen die Klinikchefs Andras Kutschker und Andreas Ruland.

Wird es in zehn Jahren noch alle Krankenhäuser im Allgäu geben? Unter anderem darüber haben wir mit dem Klinikverbund Allgäu und den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren gesprochen. Denn die finanzielle Situation der Kliniken in Deutschland ist erheblich angeschlagen.

So ist die finanzielle Lage der Kliniken im Allgäu

Die regionalen Zahlen verdeutlichen das: Die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren hatten im Jahr 2022 ein Defizit von 3,7 Millionen Euro; für 2023 werden es vermutlich zehn Millionen Euro sein und am Ende dieses Jahres nach ersten Prognosen 14 Millionen Euro. Das sagt Vorstand Andreas Kutschker. Auffangen müssen das die Träger, in diesem Fall der Kreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren. "Wir können weiterhin unsere Leistungen für Patienten anbieten, in dem Stadt und Kreis die Defizite ausgleichen. Aber ist das eine nachhaltige Politik? Ich glaube nein."

Über die Zahlen des Klinikverbundes Allgäu informiert Geschäftsführer Andreas Ruland: 2022 gab es zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Defizit von 2,15 Millionen Euro. Zuvor hatten die Häuser jährlich einen Überschuss von ein bis zwei Millionen Euro erreicht. 2023 werde es vermutlich ein Defizit von unter einer Million Euro geben; 2024 werde es "aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingujngen wieder ansteigen".

Klinikleiter aus dem Allgäu: Deshalb haben die Krankenhäuser finanzielle Schwierigkeiten

Woher kommen die finanziellen Probleme? Die beiden Kliniken-Chefs sehen vor allem diese beiden Gründe: Inflation - Medizin, Strom und Lebensmittel beispielsweise sind in den vergangenen Jahren erheblich teurer geworden. Und: steigende Personalkosten durch Tariferhöhungen. Beides werde nicht ausreichend von den Krankenkassen ausgeglichen, sagt Andreas Kutschker. Tariferhöhungen "sind wichtig und richtig, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen einen Super-Job. Ich freue mich für sie." Doch: "Es ist ein Skandal, dass die Tariferhöhungen nicht refinanziert werden." Das sei von der Bundespolitik ein Schlag ins Gesicht der Klinik-Mitarbeiter. Die Inflationshilfe des Bundes für Krankenhäuser gibt es seit 2022 - auch sie habe nicht die wirklichen Kosten gedeckt.

In diesem Jahr läuft sie aus. Die Preise aber bleiben hoch. Und so wird der Klinikverbund Allgäu in diesem Jahr allein dadurch sechs Millionen Euro weniger Einnahmen haben als vergangenes Jahr. Ähnliche finanzielle Unterstützung hatte es für Krankenhäuser auch während der Corona-Pandemie gegeben. Statt jedes Jahr auf eine Zusage für solche Ausgleichszahlungen zu hoffen, benötigten Kliniken dauerhafte und zuverlässige Hilfe, um sie langfristig zu sichern, sagt Ruland.

Welche Ziele hat die Krankenhausreform der Bundesregierung?

Das ist ein Ziel der Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) umsetzen will. Bisher werden Kliniken pro behandeltem Patienten bezahlt. Fallpauschale heißt das. Künftig sollen Krankenhäuser einen festen Betrag erhalten, der einen Teil der Kosten abdeckt - unabhängig von den aktuellen Patientenzahlen. Das heißt dann Vorhaltefinanzierung. Die allerdings, sagt Kutschker, basiere auf der Leistung, die eine Klinik vor zwei Jahren erbracht habe, als sie noch nach Fällen bezahlt wurde. "Das ist Etikettenschwindel, da werden wir für dumm verkauft." Eine sofortige Hilfe sei die Reform außerdem nicht. Krankenhäuser spürten sie finanziell erst 2027.

Hinzu komme, dass die Reform bereits im Januar in Kraft treten sollte. Stattdessen "wird diskutiert und diskutiert", sagt Kutschker. Warum nichts vorangeht, erläutert sein Kollege Andreas Ruland: Es gehe wohl um die Kernfrage, wer für die Krankenhausplanung zuständig ist. Bisher seien es die Länder, doch der Bund wolle "in die Planungshoheit einsteigen". Deshalb habe es bisher noch keine Einigung gegeben. Doch er rechnet damit, dass die Reform bis Sommer beschlossen werden wird. Allerdings seien die bisherigen Planungen mangelhaft.

Klinikleiter aus dem Allgäu gibt die Hoffnung nicht auf

Sie basierten auf Schätzungen statt auf Fakten. Dabei sei eine ordentliche Reform für die Kliniken wichtig: Derzeit geraten fast alle Krankenhäuser in Deutschland in finanzielle Notsituationen, weil die immensen Kostensteigerungen der Kliniken seit mehreren Jahren vom Gesetzgeber nicht ausreichend aufgefangen werden, sagt Ruland. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schätze, dass in diesem Jahr 80 Prozent der Häuser in ein Defizit rutschen werden. Doch Ruland will die Hoffnung nicht aufgeben: Lauterbach habe den Kliniken versprochen, dass er sie finanziell nicht im Regen stehen lassen will. "Wir brauchen ja eine medizinsche Versorgung."

Lauterbach hat im vergangenen Sommer gesagt: „Wir werden nicht jede Klinik retten können.“ Wie wird die Krankenhauslandschaft im Allgäu in einigen Jahren aussehen, wird es die kleineren Häuser dann noch geben? Ruland: Es wird größere Kliniken geben, die Medizin auf hohem Niveau anbieten. Und kleinere, die sich spezialisieren. "Dabei wird der Anteil der ambulanten Leistungen deutlich ansteigen." Berücksichtigt werden müsse ein weiteres Problem, sagt Kutschker: "Werden wir dann noch in der Lage sein, frei werdende Stellen nachzubesetzen?" Der Fachkräftemangel werde nämlich größer. Es gehe künftig also darum, zu schauen, wie mit weniger Mitarbeitern "eine umfassende und wohnortnahe Versorgung" angeboten werden kann.