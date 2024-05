Diese Wanderwege und Schluchten im Allgäu sind noch gesperrt

Die Wandersaison im Allgäu beginnt - aber nicht überall. Welche Wege und Schluchten aktuell noch geschlossen sind, zeigt unsere Übersicht.

In den Bergen des Allgäus startet die Sommersaison. Während die Starzlachklamm bei Sonthofen und die Breitachklamm bei Oberstdorf vor Kurzem nach langwierigen Aufräumarbeiten wieder öffnen konnten, sind in anderen Regionen Wanderwege gesperrt. Wo gibt es Sperrungen in beliebten Wander-Orten - und wo nicht? Eine Übersicht.

Sperrungen rund um die Nagelfluhkette

Das Wildschutzgebiet "Ostertal" ist bis zum 15. Mai nicht begehbar. Auch das Wildschutzgebiet " Wildengund-Alpe " bleibt bis zu diesem Termin geschlossen, was den Aufstieg vom Steigbachtal zum Immenstädter Horn beeinträchtigen kann.

Wegen Forstarbeiten ist der Weg von der Alpe Alp zum Kemptner Naturfreundehaus bis zum 12. Mai gesperrt. Ab dem 13. Mai bis zum 12. Juli sind die Pfade zwischen der Alpe Kessel und der Alpe Alp sowie zwischen der Alpe Alp und dem Steigbachtal nur eingeschränkt passierbar, es kann zu Wartezeiten kommen.

Die Ranger der Nagelfluhkette bitten außerdem darum, dass das Wald-Wild-Schongebiet "Bolgengrat" bis zum 31. Mai immer zwischen 16.30 Uhr und 8.30 Uhr gemieden wird. Grund dafür ist die Birkhuhnbalz. Um den Nachwuchs der Birkhühner zu schützen, sollen sich Wanderer zudem bis Ende Juli vom Gipfelbereich des Dreifahnenkopfes fernhalten.

Gesperrte Wanderwege im Allgäu

Oberstdorf : Der Albert-Gschwender-Weg, der Anstieg Freibergsee-Hochleite (über Blässe), der Hochstattweg (Sesselalpe-Breitachklamm) und der Faltenbachtobel bleiben wegen Sanierungsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit gesperrt.

: Der Albert-Gschwender-Weg, der Anstieg Freibergsee-Hochleite (über Blässe), der Hochstattweg (Sesselalpe-Breitachklamm) und der Faltenbachtobel bleiben wegen Sanierungsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit gesperrt. Sonthofen : In der Region Sonthofen ist der Burgstalltobel zwischen Berghofen und Unterried langfristig gesperrt. Wegen eines Hangrutsches dauern die Aufräumarbeiten noch zwei bis drei Jahre an.

: In der Region ist der Burgstalltobel zwischen Berghofen und Unterried langfristig gesperrt. Wegen eines Hangrutsches dauern die Aufräumarbeiten noch zwei bis drei Jahre an. Waltenhofen : Aus Sicherheitsgründen ist der Rohrbachtobel im Wierlinger Wald in der Nähe des Waldhäusles in Waltenhofen gesperrt.

: Aus Sicherheitsgründen ist der Rohrbachtobel im Wierlinger Wald in der Nähe des Waldhäusles in gesperrt. Lindenberg : Wegen einer Baustelle ist der Wanderweg zwischen der Rotkreuzklinik und dem Ratzenberg geschlossen. Auch ein Wald-Trampelpfad vom Nadenberg zum Wanderweg in Richtung Ratzenberg ist nicht passierbar.

: Wegen einer Baustelle ist der zwischen der Rotkreuzklinik und dem Ratzenberg geschlossen. Auch ein Wald-Trampelpfad vom Nadenberg zum in Richtung Ratzenberg ist nicht passierbar. Schwangau : Der beliebte Sommerwanderweg unterhalb von Neuschwanstein bleibt das ganze Jahr 2024 gesperrt. Sturmschäden und Felssturzgefahr machen eine Öffnung auch in diesem Jahr undenkbar.

Gemeinden im Allgäu ohne gesperrte Wanderwege

Rettenberg

Bad Hindelang

Gunzesried

Blaichach

Oberstaufen

Die Angaben über gesperrte Wanderwege stammen von den jeweiligen Touristen-Informationen. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 10. Mai 2024.