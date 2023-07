Ohne Helm auf dem E-Bike: 81-Jährige mit Kopfverletzungen in die Klinik

Ohne Helm war eine 81-jährige Frau mit ihrem E-Bike unterwegs. Mitten in Amberg stürzte sie und zog sich Kopfverletzungen zu.

Am Montagabend war die 81-Jährige laut Polizei mit ihrem E-Bike auf der Hauptstraße in Amberg unterwegs. Einen Fahrradhelm trug sie während der kurzen Fahrt nicht. Weil sie stürzte und sich dabei Verletzungen am Kopf zuzog, wurde sie mit dem Rettungswagen in eine Klinik zur weiteren Versorgung gebracht wurde. An dem Unfall war keine weitere Person beteiligt, so die Polizei Bad Wörishofen. (mz)