Unbekannter beschädigt parkendes Auto

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei Bad Wörishofen: In Amberg hat ein Unbekannter ein am Straßenrand geparktes Auto angefahren und beschädigt.

Ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, hat sich ein unbekannter Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Laut Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag in der Bartholomäus-Welser-Straße in Amberg der schwarze Renault eines Anwohners angefahren, der zu diesem Zeitpunkt am Straßenrand geparkt war.

Am Renault wurde der linke Außenspiegel angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)