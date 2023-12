Bad Wörishofen

18:00 Uhr

100 Flaschen Champagner und 20 Kilo Hummer für eine imposante Silvesternacht

Plus Das Steigenberger Hotel Der Sonnenhof bereitet sich auf die große Silvestergala vor. Ein Blick hinter die Kulissen mit Küchendirektor Jörg Richter.

Von Kathrin Elsner

20 Kilo Hummer, 20 Kilo Steinbutt, 28 Kilo Kalbsfilet, 180 rote Garnelen, 80 Liter Tee von der Wildente, 100 Flaschen Champagner und so viel mehr. Die große Silvestergala mit 5-Gänge-Galamenü und die parallel im Inspira stattfindende New Year´s Eve Party werfen im Steigenberger Luxushotel Der Sonnenhof ihre Schatten voraus und wollen sehr gut vorbereitet sein.

"Alles, was Hände, Füße und einen Kopf hat, muss an Silvester mitarbeiten", sagt Küchendirektor Jörg Richter und lacht. Für ihn ist es das 20. Silvester, das er privat nicht feiern kann, er nimmt's gelassen. Gute Vorbereitung sei bei einem solchen Event das Allerwichtigste. Fonds, Saucen, Pürees und viele Beilagen sind vorbereitet, vakuumiert und schockgefrostet. "Jetzt quillt unser Tiefkühler über", verrät Richter, die Kostbarkeiten lagern in gestapelten und mit aussagekräftigen Labeln versehenen roten Wannen und warten auf den großen Tag.

