80-Jährige packt Waren aus und versteckt sie unter ihrer Jacke

Eine Seniorin wird in Bad Wörishofen beim Ladendiebstahl erwischt.

Ein Sicherheits-Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Bad Wörishofen hat am Samstagnachmittag eine 80-jährige Frau beim Stehlen ertappt. Nach Angaben der Polizei war auf Videoaufnahmen zu sehen, wie die Frau in dem Markt an der Gottlieb-Daimler-Straße Gegenstände auspackte und anschließend in ihren Jackentaschen versteckte und den Laden verlassen wollte. Die Frau erwarte eine Anzeige. (mz)