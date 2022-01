Bad Wörishofen

19:54 Uhr

Als die Gartenstadt noch „Klein-Sibirien“ genannt wurde

Plus Wilhelm Hackspiel baute nach dem Krieg im Grüntenweg das erste Privathaus aus Stein. Von vielen wurde er damals belächelt und verspottet. Heute hat der Stadtteil knapp 4000 Einwohner.

Von Helmut Bader

Wer in der Gartenstadt von der Waldstraße in den Grüntenweg abbiegt, dem fällt an einem Haus ein Jahrgangsschild auf. 1949 ist dort zu sehen und damit hat es eine besondere Bewandtnis. Das Haus, das seit je her der Familie Hackspiel gehört, ist das erste Haus aus Stein, das in der Gartenstadt auf Eigeninitiative entstanden ist.

