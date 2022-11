„Anderswo läuft es, nur bei uns nicht“: Bürger über Probleme im Wörishofer Rathaus

Plus Bei der Bürgerversammlung geht es auch um die Rathaus-Probleme. Bürgermeister Welzel sichert Abhilfe zu. Ein ehemaliger Mitarbeiter mahnt mehr Wertschätzung an.

Die Probleme im Rathaus von Bad Wörishofen waren auch bei der Bürgerversammlung in der Gartenstadt ein bestimmendes Thema. Mit deutlichen Worten meldete sich dort auch ein ehemaliger Mitarbeiter der Verwaltung.