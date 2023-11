Auf dem Krippenweg durch Bad Wörishofens Innenstadt

In Bad Wörishofen beginnt die Vorweihnachtszeit. Der Krippenweg bietet 68 Darstellungen der Heiligen Nacht.

In Bad Wörishofen geht es ab Samstag, 25. November, auf den Krippenweg. Auf 2,4 Kilometern Länge finden sich rund 68 individuelle Darstellungen der „Heiligen Nacht“ in Bad Wörishofens Innenstadt.

Der Kur- und Tourismusbetrieb freut sich über die zahlreichen teilnehmenden Institutionen, welche den 15. Krippenweg in der Kneippstadt ermöglichen. Bis zum 6. Januar können Besucherinnen und Besucher teils einzigartige (Handwerks-) Kunst aus unterschiedlichsten Materialien und Epochen bestaunen.

Ob jahrhundertealt oder zeitgenössisch, alpenländisch oder orientalisch, von Kindern gebastelt oder von Künstlern gefertigt: Alle Krippen wurden mit Liebe geschaffen. Die 68 ausgestellten Exponate unterscheiden sich auch in ihrer Materialwahl: von Holz über Textil bis hin zu Porzellan und Wachs.

Zu bestimmten Zeiten gibt es auch Führungen auf dem Krippenweg Bad Wörishofen

Auf dem 2,4 Kilometer langen Krippenweg weisen gelbe Schweifsterne mit der Aufschrift „Bad Wörishofener Krippenweg“ die Richtung. Die Krippen sind an öffentlichen Plätzen, in Schaufenstern sowie in kulturellen und kirchlichen Einrichtungen entlang des Weges zu finden.

Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen bietet auf einem Teilstück des Krippenweges Führungen an. Diese sind am 1. Dezember, am 8. Dezember, am 15. Dezember, am 22. Dezember und am 29. Dezember und beginnen um 16 Uhr am Steinbrunnen vor dem Kurhaus. Mit Gästekarte sind die Führungen kostenlos. Wer die Krippen allein entdecken möchte, kann sich online sowie an der Gäste-Information einen kostenlosen Flyer mit vielen Informationen besorgen. (mz)

