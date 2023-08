Autofahrer übersieht E-Bikerin in Bad Wörishofen: 67-Jährige verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde eine 67-jährige E-Bikerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie war mit einem Auto kollidiert.

Nicht aufgepasst hat ein Autofahrer am Montagmittag, als er aus der Gottlieb-Daimler-Straße kommend nach links in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen wollte. Dabei übersah der 68-jährige Autofahrer eine E-Bikerin, die auf der Rudolf-Diesel-Straße fuhr und wollte in die Gottlieb-Daimler-Straße abbiegen wollte.

Ersthelfer und Rettungsdienst sind schnell vor Ort

Beim Zusammenstoß wurde die 67-jährige Pedelecfahrerin laut Polizei leicht verletzt und umgehend von Ersthelfern und anschließend vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Sie kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Aufnahme teilweise abgesperrt, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. (mz)