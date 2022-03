Bad Wörishofen

09:00 Uhr

Bad Wörishofen tritt Friedensorganisation bei und betont Hilfe für Kriegsflüchtlinge

Der Stadtrat von Bad Wörishofen gedachte in seiner Sitzung der Kriegsopfer in der Ukraine.

Plus Bad Wörishofen will ein Zeichen setzen. In der Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine gibt es nun schnelle Hilfe für eine Aufenthaltsgenehmigung.

Die Kneippstadt Bad Wörishofen setzt ein doppeltes Zeichen für Frieden. Der Beitritt zur Organisation „Bürgermeister für den Frieden“ soll Ansporn für die anderen Gemeinden im Unterallgäu sein, es Bad Wörishofen gleichzutun.

