Bad Wörishofens Freibad öffnet zu Pfingsten

Freibadfans müssen nicht mehr lange warten, dann beginnt in Bad Wörishofen die Saison. Beim Kartenvorverkauf gibt es diesmal eine Neuerung.

Die Sonne strahlt, die Temperaturen steigen - und in Bad Wörishofen öffnet schon bald das Freibad. Der Vorverkauf der Saisonkarten beginnt am 6. Mai, zu Pfingsten wird das Bad im Sonnenbüchl dann öffnen. Die Personalprobleme des vergangenen Jahrs sind behoben. Das Freibad öffnet 2024 wieder täglich.

Bad Wörishofens Ordnungsamt teilte am Dienstag mit, dass die Saisonkarten auch vom heimischen PC oder Smartphone aus gekauft werden können. Die Karten sind online auf der Homepage der Stadt Bad Wörishofen (rathaus.bad-woerishofen.de) unter "der Rubrik Sportstätten/Freibad erhältlich", teilt die Stadt mit.

So kommt man an die Saisonkarten für das Freibad in Bad Wörishofen

Das Freibad öffnet am Samstag, 18. Mai 2024. Dann können die Saisonkarten auch direkt an der Freibadkasse gekauft werden. "Eine Neuheit in diesem Jahr ist die Möglichkeit der EC-Kartenzahlung, die es allen Gästen erleichtert, ihre Saisonkarte zu erwerben", teilt das Ordnungsamt mit. Man wolle mit der Kartenzahlung den Service für die Gäste verbessern und modernen Ansprüchen gerecht werden, heißt es in der Mitteilung.

Was die Karten heuer kosten, teilt die Stadt nicht mit. Auf der Rathaus-Website sind noch die alten Preise aus dem Jahr 2023 zu finden (Stand 30. April).

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08247/9690231.

