Bad Wörishofen

vor 21 Min.

Bad Wörishofens "Kükenvater" kümmert sich um 27 Bibberle

Plus Kinder erleben bei Alois Kistler in Bad Wörishofen einen ganz besonderen Tag. Dort leben viele Küken, darunter auch seltenere Tiere..

Von Helmut Bader

Einen ganz besonderen Ausflug unternahm die Löwenzahngruppe des städtischen Kindergartens in der Gartenstadt. Nach dem Spaziergang durch den Ostpark war das Haus von Alois und Christine Kistler das Ziel. Dort waren tags zuvor 27 Küken im Brutapparat aus den Eiern geschlüpft und zeigten sich bereits recht munter in ihrem engen Domizil. So nah und direkt hatte sicher noch keines der Kinder so kleine Hühnerküken erlebt. In kleinen Gruppen von vier bis sechs Buben und Mädchen durften sie ganz nah an den Brutapparat und dem lustigen Treiben zuschauen.

„Kükenvater“ Alois Kistler gab Erklärungen und beantwortete alle Fragen: „ Wir haben hier drei Sorten von Küken, Dresdenerbraun, Dresdenerschwarz und Brahamasilber. Es sind genau 27 Küken, die nach exakt 21 Tagen geschlüpft sind. Wenn sie aus dem Ei kommen, sind sie noch ganz nass und verklebt und heute hüpfen sie schon so herum.“ Jonas hatte gewissermaßen ein Heimspiel, denn Alois ist sein Opa und deshalb war das für ihn nicht ganz neu, aber dennoch spannend.

