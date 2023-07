Bad Wörishofens Posaunenchor feiert Geburtstag - natürlich mit Musik

Plus Seit 40 Jahren gibt es in Bad Wörishofen einen Posaunenchor. Die Gründungsmitglieder sind auch beim Jubiläumskonzert noch mit Feuereifer bei der Sache

„Und wir sind immer noch da!“ Franz Henkel, der Obmann des Posaunenchors der Erlösergemeinde Bad Wörishofen, verkündete es beim Festkonzert mit Stolz. Vier der ehemaligen Gründungsmitglieder des Chores sind auch heute immer noch aktiv am Musikgeschehen dabei. Außer ihm selbst seine Frau Karin, Beate Münnich und Andreas Sänger. Sie erlebten in den 40 Jahres des Bestehens 15 Pfarrerinnen, Pfarrer und eine Vikarin. Außerdem wurden sie von vier Kantoren und Kantorinnen geleitet.

Kirchenmusikdirektor Ekkehard Kolbe hatte es vor diesen vier Jahrzehnten sein Ziel erreicht: „Schon lange hatte ich’s im Ohr, ich gründe nen’ Posaunenchor.“ Unter der Leitung der seit September 2022 amtierenden Dekanatskantorin Jutta Kneule hörten die zahlreichen Gäste in der Erlöserkirche nun „Das Beste aus vier Jahrzehnten“. Darunter waren alte Meister aus dem 17. und 19. Jahrhundert ebenso wie etliche moderne Komponisten aus dem 20. Jahrhundert vertreten. Alles begann mit „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.