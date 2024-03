Straßensperrungen rund um Kirchturm in der Gartenstadt von Bad Wörishofen

Der Nahbereich um den Kirchturm der Kirche St. Ulrich im Ortsteil Gartenstadt von Bad Wörishofen wird ab sofort gesperrt. Die Stadt nennt als Grund "bauliche Gegebenheiten".

In einer kurzen Pressemitteilung hat das Bürgermeisterbüro von Bad Wörishofen am Donnerstagfrüh mitgeteilt, dass es "bauliche Gegebenheiten" erforderlich machen, dass ab sofort der Nahbereich um den Kirchturm von St. Ulrich gesperrt wird. Die Höfatsstraße und die Zugspitzstraße werden demnach teilweise gesperrt. Der Verkehr wird jeweils umgeleitet, die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der Beschilderung zu folgen und in den Wohngebieten auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit zu achten. Weitere Einzelheiten zu den Gründen für die Sperrung nannte das Bürgermeisterbüro nicht.

Die Aufforderung dazu kam vom Landratsamt aufgrund der statischen Erfordernisse des Turmes. Dies bedeute aber nicht, dass eine Einsturzgefahr besteht. Die Zugspitzstraße kann von Westen her bis zur Kirche und von Osten her bis zur Einmündung in die Höfats angefahren werden. Bei der Höfatsstraße gilt dasselbe von der Südseite aus bis fast zum Turm.