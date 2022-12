Böllerverbot für Bad Wörishofen wird jetzt im Stadtrat beraten

Der Bund Naturschutz legt einen Eil-Antrag für ein Böllerverbot in Bad Wörishofen vor. Die Übergabe verläuft allerdings anders, als erhofft.

Der Bund Naturschutz Bad Wörishofen hat einen Eil-Antrag im Rathaus abgegeben. Der Stadtrat soll eine Allgemeinverfügung für ein Böllerverbot, besser noch für ein Feuerwerksverbot erlassen. Bürgermeister Stefan Welzel hatte zuvor schon mitgeteilt, dass dies rechtlich in Bad Wörishofen nicht möglich sei und um freiwilligen Verzicht gebeten. Dem Bund Naturschutz ist das zu wenig.

„Es kann doch nicht sein, dass Bürgermeister Welzel abwarten will, bis sich die ersten an seinen Schreibtisch kleben“, sagt der Ortsvorsitzende Alexander Siebierski. Er sagt, Welzel habe einen vereinbarten Termin abgesagt, nachdem ein Fernsehteam Siebierski vor dem Rathaus zum Thema Böllerverbot interviewt hat. Den Bürgermeister habe man bei der Abgabe des Antrags nur durch eine Glasscheibe gesehen.

Welzel wiederum teilte mit, er habe am Freitag eine Sitzung des Umweltbeirats zum Thema „Silvesterfeuerwerk und Böller“ anberaumt, für Montag, 12. Dezember, um 17 Uhr im Rathaus. Zudem werde das Thema am gleichen Tag um 18.30 Uhr im Stadtrat besprochen. Siebierski habe er eine sorgfältige Prüfung des Antrags versichert, dessen Handeln sei aber von dem vereinbarten Vier-Augen-Gespräch „weit entfernt“.

Alexander Siebierski (links) und Franz Egger mit dem Eil-Antrag. Foto: Bund Naturschutz

Zum Hintergrund: Die Stadt Mindelheim hat ein Böllerverbot erlassen, der Bund Naturschutz drängte auch Bad Wörishofen dazu. In der Kneippstadt setzt Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) aber auf Freiwilligkeit. Rechtlich habe man in Bad Wörishofen keine Handhabe, erläuterte Ordnungsamtsleiter Andreas Letang. Man bitte die Bürgerinnen und Bürger aber in diesem Jahr darum, sich den "Einsatz von Böllern und Feuerwerk zu überlegen und in Erwägung zu ziehen, auch heuer darauf zu verzichten", teilte Bürgermeister Welzel mit. „Worthülsen“ nannte das Alexander Siebierski, der Ortsvorsitzende des Bundes Naturschutz.

