Der Neubau auf dem Kreuzer-Areal hat auch Folgen für das Sebastianeum

Plus Das größte Bauprojekt an der Fußgängerzone seit Jahrzehnten nimmt die nächste Hürde. Investoren begegnen Sorgen um Lärm und Hochwasser mit Gutachten.

Auf dem Kreuzer-Areal an der Fußgängerzone von Bad Wörishofen entsteht einer der größten Neubauten der vergangenen Jahrzehnte. Die Planungen sind aufwendig, es gibt auch Kritik. Diese wurde nun im Stadtrat behandelt. Dabei geht es auch um den Schutz vor Lärm und Hochwaser.