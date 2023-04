Die Gesundheitstage sind ein Meilenstein für Bad Wörishofen

Mit dem Referat der Medizinerin Marianne Koch hatten die Gesundheitstage einen mitreißenden Start. Ein "Heimspiel" für Gesundheitsminister Holetschek.

Ganz großes Kino und ein volles Haus im Kurtheater. Über die Bühne ging dort das Stück „Zehn Jahre Gesundheitstage“ mit dem Untertitel „Ein Leben in Balance“. Und wer ein Jubiläum feiert, lädt sich gerne prominente Gäste ein. Die Wahl der Veranstalter fiel in diesem Jahr auf die 91-jährige ehemalige Schauspielerin, Ärztin und Buchautorin Marianne Koch. Viele Besucher und Besucherinnen, darunter zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche, lauschten ihrem Vortrag, der das Thema „Neue Wege, um körperlich und geistig fit bleiben“ zum Inhalt hatte.

Tipps für Gesundheit bis ins hohe Alter bei den Gesundheitstagen

Marianne Koch beleuchtete in ihrem Referat unter anderem physiologische wie auch psychische Probleme, die das Älterwerden so mit sich bringt. Um sie zu lösen, empfahl sie lebenslanges Lernen, animierte zu mehr Selbstbewusstsein, zu Sport, zu regelmäßiger Bewegung und zügigem Spazierengehen. Die kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Internistin schöpfte aus ihren eigenen Erfahrungen, informierte kompetent über aktuelle, wissenschaftliche Erkenntnisse, wie der menschliche Körper funktioniert und klammerte auch die Probleme „Einsamkeit im Alter“ und „Umgang mit Verlusten“ nicht aus. Zudem warb sie für eine Ernährung ohne Industrieprodukte mit ihren viel zu hohen Anteilen an Chemie, Salz, Zucker und Fett. Als gesundheitsfördernd empfahl sie die „Mittelmeerküche“, bei der viel Gemüse, Obst, Getreide, Fisch und nur wenig Fleisch auf den Tisch kommen.

Bei der Eröffnung der 10. Wörishofer Gesundheitstage begrüßte Gesundheitsminister Klaus Holetschek neben vielen Bekannten auch die Ärztin Marianne Koch. Foto: Franz Issing

Eine ganz entscheidende Rolle spielt für Marianne Koch bei der Gesundheitsvorsorge die Psyche. Man sollte Ja sagen zu der Person, die man im Laufe des Lebens geworden ist, und sich nicht einschüchtern lassen von jugendverliebten Leuten, die oft von „Gruftis“ und „Kompostis“ sprechen, wenn sie ältere Menschen meinen, regte sie an und riet, dass man sich auch fragen sollte, ob man im Alter nicht die Freiheit hat, den einen oder anderen früher gehegten Traum zu verwirklichen. Einen Malkurs an der Volkshochschule zu belegen oder endlich Italienisch zu lernen, sollte kein Problem sein.

Etwas Neues zu beginnen, so die Medizinerin, sei nicht nur gut für die Seele, sondern auch Training für die vor sich hin dösenden grauen Gehirnzellen. Marianne Koch wusste auch viele Rezepte gegen die, wie sagte, schlimmste Alterskrankheit: die den Körper vergiftende und die Seele schädigende Einsamkeit. Den Mut aufbringen, auf andere Menschen zuzugehen, Nachbarn einzuladen, ein Tier zu halten, sich einer Gemeinschaft anzuschließen oder sich an den Aktionen und Kursen beteiligen, die Städte, Gemeinden und Vereine anbieten, kann gegen das Alleinsein helfen. Die Medizinerin wusste, wovon sie redete. Marianne Koch hat vorgelebt, was sie ihren Patienten und Patientinnen empfiehlt.

Der Gesundheitsminister hat ein "Heimspiel" bei den Gesundheitstagen

Offiziell eröffnet wurden die 10. Gesundheitstage vom bayerischen Gesundheitsminister und Schirmherrn der Veranstaltung, Klaus Holetschek. In seinem Grußwort machte sich der CSU-Politiker vor allem für die Gesundheitsvorsorge und Prävention stark. „Die stehen auf meiner Agenda ganz oben“, betonte er und erinnerte daran, dass schon der Visionär Sebastian Kneipp die Gesundheitsvorsorge forciert habe. „Wir setzen deshalb den bayerischen Präventionsplan konsequent um“, versicherte Holetschek. Nach der Kampagne „Hand aufs Herz“, so der frühere Wörishofer Rathauschef, rücke man in diesem Jahr das Thema „Einsamkeit“ in den Vordergrund. Als erste Schritte aus diesem Dilemma nannte der Minister „hin zu anderen, zu Neuem, zu einem Miteinander anstatt Nebeneinander". Und was den Gesundheitsminister besonders freute: dass Wörishofen neuerdings schon auf seinen Ortsschildern als „Kneippstadt“ firmiert.

Bad Wörishofens Bürgermeister würdigt die Gesundheitstage als "Meilenstein"

Bürgermeister Stefan Welzel nannte das zehnjährige Jubiläum der Veranstaltungsreihe einen Meilenstein, der geeignet sei, die Gesundheitsstadt Bad Wörishofen zu einem Magneten für ein aufgeschlossenes und interessiertes Publikum zu machen. Sein besonderer Dank galt dem Organisationsteam der Gesundheitstage. Zu Wort kam am Ende noch Prädikant Manfred Gittel, der deutlich machte: „Jungbleiben beginnt im Kopf.“ So bedankte er sich bei Marianne Koch dafür, „dass Sie uns den Kopf zurechtgerückt und die richtige Dekweise vorgegeben haben“.

Einen Strandkorb als Gastgeschenk hatte Jörn Fenske, der Kurdirektor des Ostseebades Göhren auf Rügen, seiner Wörishofer Kollegin Cathrin Herd mitgebracht. Foto: Franz Issing

Zur Eröffnung der Gesundheitstage war auch Jörn Fenske, der Kurdirektor des Kneipp-Heilbades Göhren auf Rügen, eingeladen. Als Gastgeschenk hatte er für seine Wörishofer Kollegin Cathrin Herd einen Strandkorb mitgebracht. Er soll Kurgäste und Einheimische daran erinnern, dass Kneipp in ganz Deutschland und auch im hohen Norden präsent ist. Passend zu dem Strandkorb, der zum Innehalten einlädt, wurde auch der Platz vor dem Kurhaus etwas umgestaltet und hat jetzt einen nordischen Einschlag.