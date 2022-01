Bad Wörishofen

20:05 Uhr

Die vielen Gesichter der Fidel-Kreuzer-Straße in Bad Wörishofen

Schneider Stefan Bernhardt und Gudrun Heinrich (von links), die langjährige Angestellte im Lederwarengeschäft Ledermann, vor den beiden Geschäften an der Fidel-Kreuzer-Straße.

Plus Die zentrale Achse an Bad Wörishofens Fußgängerzone hatte schon zahlreiche Namen. Beständig war seit Kneipps Zeiten nur der Wandel, was sich auch jetzt wieder zeigt. Das trieb teilweise erstaunliche Blüten.

Von Helmut Bader

Der Abriss zahlreicher Gebäude auf dem Kreuzer-Areal gibt zwischen Kneippstraße und Fidel-Kreuzer-Straße ganz neue Ausblicke im Zentrum Bad Wörishofens frei. Wieder einmal, kann man sagen, erhält diese zentrale Straße ein völlig neues Gesicht. Sie könnte bereits jetzt als Spiegelbild für die vielen Verwandlungen der inneren Kurstadt dienen. Außerdem gehört sie zu den ältesten und auch geschichtsträchtigsten Verkehrswegen im Ort. Eine Spurensuche mit überraschenden Ergebnissen.

