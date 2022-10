Bad Wörishofen

10:00 Uhr

Ein mitreißender Star und ein junges Genie beim Festival der Nationen

Plus Supertalent Christian Li und Star-Cellist Mischa Maisky entführen ihr Publikum beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen in große Klangwelten.

Von Dominik Bunk

Der Kursaal in Bad Wörishofen ist am Samstagabend schon früh gut besucht. Viele im Foyer reden über die Künstler, die gleich auf der Bühne stehen werden. Pünktlich nehmen als erste die Musikerinnen und Musiker des Janácek Philharmonic Orchestra und Dirigent Karel Mark Chichon ihren Platz auf der Bühne ein. Danach folgt fast unauffällig ein Teenager, doch sofort setzt Applaus ein: Christian Li gilt als Supertalent an der Violine. Schnell wird klar, warum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

