Einbruch in Gartenhütte ohne Diebesgut

Rund 500 Euro Schaden haben unbekannte Täter angerichtet, die in eine Gartenhütte eingebrochen sind. Gestohlen wurde aber nichts.

Die Tür einer Gartenhütte in der Linienstraße haben unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Sonntag, 24. März, aufgebrochen. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Einbrecher fanden aber offenbar nichts Brauchbares. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Tel.: 08247/96800. (mz)