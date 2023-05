Bad Wörishofen

Geheimtipps: So wählen Wörishofer Gourmets den passenden Wein zum Essen

Plus Winzer Christian Hirsch, Sommelier Thierry Leiwen und Küchendirektor Jörg Richter verraten in Bad Wörishofen, wie man bei der Weinauswahl Volltreffer landet.

Von Kathrin Elsner

Zu einem guten Essen ist ein gutes Glas Wein für viele das i-Tüpfelchen. Doch wie wählt man den richtigen Tropfen aus? „Es kommt darauf an, die Balance zwischen den Gerichten und dem Wein herzustellen“, sagt Thierry Leiwen, Sommelier des Luxushotels Steigenberger Der Sonnenhof in Bad Wörishofen. Dort ging es um "Wine and Dine" - und um die Geheimnisse der perfekten Kombination.

„Wenn das Gericht mehr Komplexität hat, sollte auch der Wein mehr Komplexität haben“, rät Sommelier Leiwen: „Dass es am Ende auch Spaß macht.“ Das kann auch Christian Hirsch bestätigen, der Winzer in dritter Generation in Leingarten am Fuße des Heuchelbergs ist. Die Aromen und die Geschmacksintensität seien bei erlesenen Weinen einfach feiner und konzentrierter, sagt er. Doch es geht nicht um den Auftritt eines Superstars im Glas. Im Gegenteil. „Der Wein sollte das Gericht immer ergänzen“, sagt Hirsch. Dazu sollten die Geschmacksnuancen des Gerichtes mit denen des Weines harmonieren, erklärt Küchendirektor und Spitzenkoch Jörg Richter vom Sonnenhof. Um das zu schaffen, sei es notwendig, sich genau anzusehen, welche Zutaten und Gewürze beim Kochen verwendet werden und zu überlegen, ob auch der Geschmack der Soßen zu den Aromen des ausgewählten Weines passt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

