Bad Wörishofen

vor 48 Min.

Honig aus dem Kurpark: Bad Wörishofens Natur erschmecken

Plus Bad Wörishofens neueste Attraktion im Kurpark geht auf das große Hobby von Pfarrer Kneipp zurück. Bienenwart Kai Petersen erklärt, was dort geplant ist.

Von Sabine Schaa-Schilbach Artikel anhören Shape

Im äußersten westlichen Winkel vom Kurpark, eingerahmt vom Studtweidbach und einem Teich, hat die neueste Park-Attraktion ihren Platz gefunden: ein hölzernes Bienenhaus. Auf Anregung des Stadtgärtners Andreas Honner hat der Imkerverein Bad Wörishofen heuer dieses ehrgeizige Projekt realisiert, und das auf den Spuren von Pfarrer Kneipp.

Denn Pfarrer Kneipp war ein großer Liebhaber der Bienen. Es war selbst Imker und gab Kurse. Vor gut 150 Jahren, im Jahr 1870, gründete er seinen Imkerverein. Im Jahr 1872 wurden dann die ersten Bienenbeuten, so werden die Bienenkästen genannt, im Dominikanerkloster aufgestellt. Also gibt es seitdem eine so gut wie ununterbrochene Bienengeschichte in der Kurstadt. Der heutige, unlängst gegründete Imkerverein Bad Wörishofen hat 30 Mitglieder. Die meisten von ihnen sind aktive Imker.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen