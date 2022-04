Im Kurhaus von Bad Wörishofen beginnt der Umbau

Plus „Das wird ein echtes Schmuckstück“, ist Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid überzeugt. Die Kostensteigerung dämpft allerdings die gute Laune.

Große Folienbahnen im Kurhaus signalisieren es: Der Umbau des Kurhaus-Cafés steht bevor. „Das wird ein echtes Schmuckstück“, ist Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid (CSU) sicher. Die enorme Kostensteigerung hat die Freude allerdings ein wenig getrübt. Hier jedoch gibt sich Bahle-Schmid noch hoffnungsvoll.