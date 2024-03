Neues Angebot: Wirtschaftsschule Bad Wörishofen erhält eine fünfte Klasse

Bad Wörishofens Schullandschaft wird vielfältiger. Damit können Kinder erstmals auch vor Ort eine zweite weiterführende Schule direkt nach der vierten Klasse besuchen.

Offensichtlich hat die im kommenden Schuljahr neu eingeführte 5. Klasse in der Wirtschaftsschule durchaus einen Nerv getroffen. Denn bei der Vorstellung dieser neuen Möglichkeit für Kinder nach der 4. Klasse war die Aula in der Kneippstädter Wirtschaftsschule bestens gefüllt. Die Schule vor Ort tat natürlich alles , um sich in gutem Licht zu präsentieren. Mit diesem Angebot besteht nun in einem vierjährigen Modellversuch die Möglichkeit, nach der 4. Klasse nicht nur Gymnasium, Realschule oder Mittelschule zu besuchen, sondern auch bereits zu diesem Zeitpunkt sich für die Wirtschaftsschule zu entscheiden. Dies war bisher erst ab der 6. Klasse möglich.

Nach der Begrüßung durch die große Bläsergruppe der Schule unter der Leitung von Karl Murnauer und Stephan Beranek stellte Schulleiter Johannes Storch zunächst die hiesige Wirtschaftsschule vor und ging auf die Neuerung ein. Demnach ist für den Besuch der Kinder ab der 5. Klasse ein Notenschnitt von 2,66 erforderlich, ebenso wie bislang für die Realschule. Es wird jedoch keinen Probeunterricht geben. Storch erklärte, dass geplant sei, nur maximal 50 Schülerinnen und Schüler in zwei Klassen aufzunehmen. Die Anmeldungen könnten auf der Homepage oder persönlich vorgenommen werden.

"Fünfte" der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen wird auf Tablets im Unterricht verzichten

Interessant war die Aussage, dass die Schule darauf verzichtet, in den unteren Klassen, zumindest Stand jetzt, im Unterricht Tablets bereitzustellen. Dies würde bei Schulen, die in der Pisa-Studie gut abgeschnitten hätten, auch so gehandhabt und vertiefe das handschriftliche Arbeiten. Außerdem würden Tutoren die Schulneulinge betreuen und an der gesamten, kommunalen Schule seien 70 Lehrkräfte beschäftigt. Sowohl ökonomische als auch digitale Bildung seien Schwerpunkte und auch Naturwissenschaften kämen nicht zu kurz. Wirtschaftsschule sei längst nicht mehr nur BWL, sondern allgemeine Bildung. Schließlich fragte Storch rhetorisch, warum es diese 5. Klasse bisher noch nicht gegeben habe.

Der stellvertretende Schulleiter Jürgen Bäurle zeigte danach die Möglichkeiten in der Wirtschaftsschule und die weiteren Wege bis hin zum Vollabitur über Fachoberschule oder Berufsoberschule nach dem Besuch der Wirtschaftsschule auf. Damit ergebe sich diese Möglichkeit ohne einen Schulwechsel zu erreichen. Gerade Jürgen Bäurle hatte sich in seiner Funktion als Vorsitzender der Direktorenvereinigung der Bayerischen Wirtschaftsschulen stark für diesen Schulversuch eingesetzt. Im Gespräch betonte er, dass er mit dieser 5. Klasse keine Konkurrenz zur Mittelschule sehe, weil ja derselbe Notenschnitt wie für die Realschule gelte. Für die Wörishofer Schüler bestehe damit zum ersten Mal die Möglichkeit, eine zweite weiterführende Schule neben der Mittelschule nicht als Fahrschüler besuchen zu müssen.

Diese Angebote hält die Wirtschaftsschule Bad Wörishofen für die Kinder bereit

Schließlich stellte Christine Tornow noch die Möglichkeiten der offenen Ganztagsbetreuung vor, die es an der Wirtschaftsschule schon gibt und die Eltern und Kinder konnten die Schule in einem Rundgang kennenlernen. Dabei stellten in den Klassenzimmern die Lehrkräfte diverse Projekte vor. Die Kinder konnten so erfahren, das an der Schule inzwischen auch im sportlichen und musikalischen Bereich viel getan wird. Es gibt Sport-AG, für jedes Kind wird in den unteren Klassen ein Musikinstrument zur Verfügung gestellt und vieles mehr. Cafeteria und andere Betreuungsmöglichkeiten sind heutzutage an Schulen ja bereits Standard und hier ebenfalls vorhanden.

Lesen Sie dazu auch

Nicole und Christian Prestele waren aus Ettringen zur Veranstaltung gekommen. „Wir halten das für eine interessante Variante und finden den praxisorientierten Ansatz gut. Es gibt viele Möglichkeiten, ohne die Schule noch einmal wechseln zu müssen. Auch die Fahrt zur Schule wäre für uns kein Problem“, so ihre Einschätzung.

Positiv äußerte sich auch Tanja Boppel aus Bad Wörishofen selbst. „Ich hätte mir die Möglichkeit schon vor zwei Jahren gewünscht, als unser Sohn vor der Entscheidung stand. Unsere Tochter kann jetzt im Ort bleiben, hat kurze Wege in die Schule und das hier vorgestellte Angebot hat mir gut gefallen.“

Florian geht zurzeit noch in die 4. Klasse in Markt Wald. „Ich bekomme zwar ziemlich sicher den Schnitt für das Gymnasium. Aber mein Bruder ist schon hier an der Schule. Deshalb werde ich auch hierherkommen. Die Lehrer sind sehr nett und ich freue mich schon drauf.“