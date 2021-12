So retteten die Kellers das Landhaus Alfons in Bad Wörishofen

Plus Eines der bemerkenswertesten Häuser Bad Wörishofens erstrahlt in neuem Glanz. Die Liebe dazu wurde für Silvia und Claus Keller aber zu einem Abenteuer.

Es gehört schon mehr als reine Begeisterung für alte Häuser dazu, um den gewaltigen Kraftakt zu stemmen, den sich Claus Keller und seine Frau Silvia in Bad Wörishofen vorgenommen hatten. Am Ende stand die Rettung eines bemerkenswerten Gebäudes der Bad Wörishofer Stadtgeschichte – und die Erfüllung eines Wohntraums.